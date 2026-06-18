Verungleichung von Coronaprotesten mit der Weißen Rose löst Empörung aus

Ein Social-Media-Posting, das Coronaprotestierende mit dem Widerstand der Weißen Rose gleichsetzt, hat für große Kontroverse gesorgt. Politiker wie Ralf Stegner und Heiko Maas verurteilen den Vergleich als Geschichtsverfälschung. Die Meldung wirft ein Schlaglicht auf den Umgang mit historischer Symbolik in aktuellen Debatten.

Die Themenstellung bezieht sich auf einen Vorfall, bei dem ein Vergleich zwischen Teilnehmern an Coronaproteste n und Mitgliedern der Widerstand sgruppe Weiße Rose gezogen wurde. Dieses posting, das in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht wurde und bereits mehr als zwei Millionen Aufrufe erzielte, hat eine breite Debatte ausgelöst.

In zahllosen Kommentaren äußerten sich Nutzer entsetzt über diese Gleichsetzung. Auch aus der Politik gab es deutliche Reaktionen. SPD-Politiker Ralf Stegner twitterte: "Das ist eine Schande! Die Verhöhnung der Opfer des Faschismus und Diffamierung der Widerstandskämpfer gegen das Naziregime dürfen wir auch politisch Verwirrten nicht durchgehen lassen!

". Bundesaußenminister Heiko Maas ergänzte: "Das verharmlost den Holocaust und zeigt eine unerträgliche Geschichtsvergessenheit. Nichts verbindet Coronaproteste mit Widerstandskämpfer*Innen. Nichts!

". Dieser Zwischenfall wirft ein Schlaglicht auf die Frage, wie mit historischer Symbolik in der Gegenwart umgegangen wird und welche Grenzen des politischen Protests akzeptiert werden. Sophie Scholl und andere Mitglieder der Weißen Rose haben gegen das nationalsozialistische Regime gekämpft und dabei ihr Leben riskiert. Am 18.

Februar 1943 wurden führende Mitglieder der Gruppe nach einer Flugblattaktion an der Münchner Universität verhaftet, vier Tage später wurden Sophie und Hans Scholl hingerichtet. Sie gelten heute als zentrale Figuren des deutschen Widerstands. Sophies letzte Aufzeichnungen, niedergeschrieben am Tag ihrer Hinrichtung, zeigen ihr tiefes Engagement: "So ein herrlicher Tag, und ich soll gehen. Aber was liegt an unserem Leben, wenn wir es damit schaffen, Tausende von Menschen aufzurütteln und wachzurütteln".

Der Scharfrichter Johann Reichhart berichtete später, er habe noch nie jemanden so tapfer gesehen wie Sophie Scholl. Aus den Vernehmungsprotokollen der Gestapo geht hervor, dass die 21-jährige Studentin bis zuletzt niemanden verriet und andere Mitglieder der Weißen Rose schützte, indem sie sich und ihren Bruder als Hauptakteure darstellte. Sophie und Hans Scholl wuchsen in einer kinderreichen Familie in Baden-Württemberg auf, in der Literatur, Kunst, Musik und Religion großen Stellenwert hatten. Diese humanistischen und christlichen Ideale prägten auch ihre Flugblätter.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde auch Hans Scholl Hitlerjugend-Leiter, doch während andere den Führer verehrten, entwickelten die Geschwister erste Zweifel. Sie erfuhren vom Euthanasieprogramm der Nazis und von der Verfolgung jüdischer Familien.

"Wir waren einfach zu gescheit, dem ganzen entwachsen. Wir waren den meisten überlegen, die uns vorgesetzt waren", erinnerte sich Sophies Freundin Susanne Zeller-Hirzel. Der Zweifel wandelte sich zur offenen Rebellion: Schließlich verließen die Schwestern die Hitlerjugend. Ihre Mutter äußerte Angst, Sophie könnte die Familie ins Unglück stürzen, weil sie zu offen spreche.

Hans studierte Medizin in München und lernte dort Alexander Schmorell kennen, mit dem er sich sofort verband. Zusammen bildeten sie den Kern der Weißen Rose, zu der später Christoph Probst und die Geschwister Willi und Anneliese Graf stießen. Im Sommer 1942 verfassten Schmorell und Hans Scholl die ersten vier Flugblätter, die mit Unterstützung eines Netzwerks von Helfern vervielfältigt und verschickt wurden. Sophie beteiligte sich aktiv an der Arbeit.

Die Gruppe weitete ihre Aktivitäten aus, Flugschriften erreichten Städte wie Köln, Stuttgart, Berlin und Wien. Im fünften Flugblatt forderte Hans Scholl ein Kriegsende und visionierte ein demokratisches Deutschland in einem geeinten Europa. Professor Kurt Huber verfasste das sechste und letzte Flugblatt, einen Aufruf zum Aufstand der Jugend gegen die NS-Diktatur.

Allerdings war die Gestapo bereits auf die Spur der Gruppe gekommen, nachdem Parolen wie "Freiheit!

" und "Nieder mit Hitler! " an Hauswänden und der Universität auftauchten. Im Januar 1943 setzte sie eine Sonderkommission ein. Die Verhaftung der zentralen Mitglieder ereignete sich am 18.

Februar 1943 an der Universität München, nachdem Hans und Sophie Scholl beim Verteilen von Flugblättern beobachtet wurden. Trotz der drohenden>Todesstrafe leisteten sie im Verhör während der folgenden vier Tage Widerstand, ohne ihre Mitstreiter zu verraten. Die Hinrichtung durch das Fallbeil am 22. Februar 1943 markiert den traurigen Höhepunkt des Schicksals der Weißen Rose.

Sophie Scholls Mut und ihre philosophisch fundierte Argumentation gegen den Nationalsozialismus sind bis heute von großer Bedeutung. Ihr Vermächtnis steht für zivilen Ungehorsam aus moralischer Überzeugung, nicht für Gewalt oder Hass. Die Erinnerung an ihren Widerstand ist ein zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur und Mahnung für nachfolgende Generationen.

Gleichzeitig zeigt die Debatte um den Vergleich mit Coronaprotesten, wie heftig um die Deutungshoheit solcher historischen Symbole gerungen wird und dass die Grenzen zwischen legitimer Kritik an staatlichen Maßnahmen und der Instrumentalisierung von Opfern des Nationalsozialismus klar gezogen werden müssen





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