Verurteilter Sohn der norwegischen Kronprinzessin besuchte sie heimlich im Krankenhaus

Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, soll trotz Haft mehrfach von Polizei in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Geheime Aktionen über einen Hintereingang sollten Fotografien verhindern. Der Bericht wirft Fragen nach Sonderbehandlung auf.

Der wegen 34 Straftaten verurteilte Marius Borg Høiby , der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit , befindet sich in Haft. Sein Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach einem Gefängnis wechsel soll er mehrfach heimlich von Polizei oder Gefängnis personal in ein Osloer Krankenhaus gebracht worden sein, um seine frisch operierte Mutter zu besuchen.

Die Aktionen seien über einen Hintereingang erfolgt, um Fotografien zu vermeiden. Das ursprüngliche Osloer Gefängnis wurde geschlossen, weshalb Høiby ins Ila-Gefängnis verlegt wurde, das nur 18 Autominuten vom Rikshospitalet entfernt liegt. Der Palast bestätigte den Krankenhausaufenthalt der Prinzessin, äußerte sich aber nicht zu den Besuchen. Die norwegische Zeitung SE og HØR berichtet von diesen geheimen Transporten.

Die Umstände sorgen für öffentliche Diskussionen über Sonderbehandlung und den Umgang mit einem prominenten Häftling. Kronprinzessin Mette-Marit war kürzlich wegen einer Operation im Krankenhaus. Ihr Sohn war zuvor in Untersuchungshaft im Osloer Gefängnis. Durch die Verlegung ins Ila-Gefängnis waren die Besuche offenbar leichter möglich.

Ob die Gefängnisleitung oder die Polizei solche Ausgänge genehmigen durfte, ist unklar. Der Fall wirft Fragen nach Gerechtigkeit und Transparenz im norwegischen Strafvollzug auf. Ein Verurteilter, der noch auf sein Berufungsverfahren wartet, erhält unter Umständen besondere Privilegien. Die Öffentlichkeit fragt, ob dies mit der royalen Herkunft zusammenhängt.

Die Berichte deuten darauf hin, dass hoher Aufwand betrieben wurde, um die Besuche geheim zu halten. Dies zeigt, wie sensibel das Thema ist. Die norwegische Monarchie steht weiter unter Beobachtung. Kronprinzessin Mette-Marit selbst hat sich bisher nicht zu den Vorkommnissen geäußert.

Der Palast beschränkte sich auf die Bestätigung ihres Krankenhausaufenthalts. Die Polizei und die Gefängnisbehörden haben noch keine Stellungnahme abgegeben. Die Untersuchungshaft und mögliche Sonderregelungen sind in Norwegen ein heikles Thema. Besonders wenn es um Mitglieder der königlichen Familie geht.

Der 29-jährige Høiby war zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ihm wurden unter anderem Vergewaltigung und andere schwere Straftaten vorgeworfen. Das Urteil ist noch nicht endgültig, da Berufung eingelegt wurde. Bis zum Prozessende gilt die Unschuldsvermutung, jedoch ist er in Untersuchungshaft.

Die Freigangsmöglichkeiten sind normalerweise stark eingeschränkt. Dass er das Gefängnis verlassen durfte, ist ungewöhnlich. Der genaue rechtliche Rahmen solcher Ausgänge ist nicht öffentlich bekannt. Möglicherweise gab es medizinische oder humanitäre Gründe seitens der Behörden.

Die Berichte legen jedoch nahe, dass es sich um abgesprochene, geheime Aktionen handelte. Der Fall könnte zu politischen Nachfragen im Parlament führen. Die norwegische Bevölkerung ist an einer klaren Trennung von Staat und Monarchie interessiert. Solche Vorkommnisse beschädigen das Ansehen der Königsfamilie.

Es bleibt abzuwarten, ob offizielle Stellen die Vorwürfe entkräften oder bestätigen werden. Die Zeitung SE og HØR hat die Informationen recherchiert und veröffentlicht. Sie gilt als Boulevardmedium, das oft royalen Klatsch behandelt. Dennoch hat der Bericht Gewicht, da konkrete Details genannt werden.

Die Schließung des Osloer Gefängnisses war ein lang geplanter Schritt. Dadurch ergab sich die Verlegung Høibys in eine andere Haftanstalt. Der Zufall, dass die neue Haftanstalt nah am Krankenhaus liegt, ermöglichte nun die Besuche. Ob dies von Anfang an beabsichtigt war, ist fraglich.

Die Polizei soll den Transport durchgeführt haben, was ebenfalls ungewöhnlich ist. Normalerweise ist der Strafvollzug für solche Transporte zuständig. Die Einbeziehung der Polizei deutet auf besondere Sicherheitsbedenken hin. Vielleicht sollte ein möglicher Aufruhr oder Medienandrang vermieden werden.

Der Hintereingang des Krankenhauses wurde genutzt, um keine öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Das Krankenhauspersonal wurde wohl instruiert, diskret vorzugehen. All dies spricht für eine abgesprochene Maßnahme mit hoher Priorität. Die Prinzessin selbst hat in der Vergangenheit schon mehrmals Schlagzeilen gemacht.

Ihr Umgang mit privaten Problemen wurde oft öffentlich diskutiert. Ihr Sohn ist mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Kombination aus royalem Status und kriminellen Verstößen erhitzt die Gemüter. Viele Norweger fordern eine strenge Bestrafung ohne Ansehung der Person.

Die jetzigen Berichte scheinen diesen Erwartungen zu widersprechen. Es geht nicht mehr nur um den Straftatbestand, sondern um die Behandlung während des Verfahrens. Die Justiz muss zeigen, dass sie unabhängig von Stand und Ansehen agiert. Genau das wird jetzt hinterfragt.

Sollte sich herausstellen, dass Høiby tatsächlich bevorzugt behandelt wurde, wäre das ein Skandal. Die norwegische Verfassung sieht Gleichheit vor dem Gesetz vor. Das ist ein grundlegendes Prinzip. Ein Verstoß dagegen würde das Vertrauen in die Institutionen erschüttern.

Daher ist es wichtig, dass die Behörden transparent aufklären. Bisher schweigen sie jedoch. Das Schweigen wird als Eingeständnis oder als Versuch der Vertuschung interpretiert. Medien und Opposition werden den Druck erhöhen.

In den nächsten Tagen könnten weitere Details ans Licht kommen. Die Betreiber des Gefängnisses und die Polizeidirektion sollten sich äußern. Vielleicht wird auch der Justizminister in die Pflicht genommen. Die öffentliche Meinung ist bereits negativ.

Jede weitere Information könnte die Stimmung weiter verschärfen. Es bleibt zu hoffen, dass die Fakten eindeutig auf den Tisch kommen. Nur so kann das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit erhalten bleiben. Der Fall zeigt, wie schwer es sein kann, die Trennung von Privatem und Öffentlichem bei prominenten Personen aufrechtzuerhalten.

Auch wenn die Mutter krank ist, kann das keine Sonderbehandlung rechtfertigen. Die Würde des Rechts muss gewahrt bleiben. Alternativen wie begleitete Besuche unter Beobachtung wären denkbar gewesen. Dass man aber heimlich und über Hintertürchen agiert, sieht nach bewusster Täuschung aus.

Das ist problematisch. Die norwegische Monarchie hat in den letzten Jahren schon einige Krisen durchgestanden. Dies könnte die nächste Belastungsprobe werden. Der König und die Königin haben bisher nicht kommentiert.

Ihre schweigende Haltung ist üblich bei solchen Vorfällen. Doch dieses Mal könnte das Schweigen nicht ausreichen. Die权利人 der Medien und der Bevölkerung werden Antworten fordern





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