Verurteilung in Ellwangen: Richter entschuldigt sich nach Freilassung des Tatverdächtigen

Das Landgericht Ellwangen verurteilt die Eltern zur Haft. Richter Jochen Fleischer entschuldigt sich für die Freilassung von Robert Z., der ins Ausland floh.

Das Landgericht Ellwangen hat das Ehepaar Klaus C. und Christina C. wegen schwerer sexueller Misshandlung ihrer elf Jahre alten Tochter zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Der zuständige Richter Jochen Fleischer zeigte sich im Rahmen der Urteilsbegründung reuevoll und entschuldigte sich direkt bei dem Opfer für einen gravierenden Verfahrensfehler aus der Vergangenheit.

Urteil gegen Eltern und Richter-Reue

Klaus C. (45) wurde wegen Vergewaltigung seiner Tochter zu einer Haftstrafe von elfeinhalb Jahren verurteilt. Seine Ehefrau Christina C. (41) erhielt neuneinhalb Jahre Freiheitsentzug. Die Anwälte des Ehepaars hatten im Prozess auf Freispruch plädiert, doch die Beweisaufnahme führte zu keiner Zweifel an der Schuld der Eltern. Der Vorsitzende Richter Jochen Fleischer (54) erklärte nach Abschluss der Beweisaufnahme, dass er keine Zweifel mehr an den Taten der Eltern hege.

Also read Nach Russell Brands Verurteilung: Neue Klägerin meldet sich

Fehlerhafte Haftprüfung ermöglicht Flucht

Zentral für die Reue des Richters war die Entscheidung im Juli letzten Jahres. In der damals anstehenden Haftprüfung schenkte Richter Fleischer den Aussagen des Mädchens keinen Glauben. Er hob daraufhin den Haftbefehl gegen den dritten Beschuldigten, Robert Z. (54), auf. Robert Z. war ein sogenannter Familienfreund, der sich ebenfalls an dem Kind vergangen haben soll. Die Richterin bewertete die Glaubwürdigkeit des Mädchens jedoch positiv, da sie ihre Erlebnisse übereinstimmend gegenüber Lehrern, der Polizei und einer Gutachterin geschildert hatte.

Internationale Fahndung nach Robert Z.

Durch die Aufhebung des Haftbefehls konnte sich Robert Z. in sein Heimatland Bosnien absetzen, bevor das Oberlandesgericht die Entscheidung kurz darauf wieder aufhob. Das Jugendamt hatte die inzwischen 12-Jährige bereits in Obhut genommen, nachdem sich das Kind an seine Lehrerin gewandt hatte. Der Vater Klaus C. war im Februar verhaftet worden, ebenso wie Robert Z., der wegen eines Sexualdelikts vorbestraft war. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen ermittelt derzeit mit einem internationalen Haftbefehl nach dem flüchtigen Tatverdächtigen.

Advertisement

Schwere Fehler und Entschuldigung des Richters

Bei der Urteilsverkündung machte Richter Jochen Fleischer deutlich, dass er die Folgen seines Fehlentscheids anerkennt. Er erklärte offen: Ich habe einen schweren Fehler gemacht. Seine falsche Einschätzung habe die Flucht von Robert Z. erst ermöglicht. Der 54-jährige Richter gestand ein, dass er es besser wissen müsse und zog direkte Konsequenzen aus der Situation.

Schutz des Opfers bleibt Priorität

Zum Schutz der Anonymität des Opfers wurden sowohl die Täter als auch der flüchtige Verdächtige in den Medienberichten unkenntlich gemacht. Der Fokus der Justiz liegt nun auf der Vollstreckung der Urteile gegen das Ehepaar und der internationalen Fahndung nach Robert Z. Der Fall verdeutlicht die Komplexität und die schwerwiegenden Konsequenzen von Fehlentscheidungen in der Strafverfolgung bei Sexualdelikten an Minderjährigen.