Verurteilung von Bodybuilding-Champion Max R. wegen versuchten Mordes an Polizist

Der international erfolgreiche Bodybuilder Max R. muss dreieinhalb Jahre Haft verbüßen. Das Urteil folgt dem gewaltsamen Derby zwischen 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden im Januar 2026.

Der 29-jährige Bodybuilding-Champion Max R. aus Aschersleben muss dreieinhalb Jahre Haft verbüßen. Das Landgericht verurteilte den international erfolgreichen Wettkämpfer wegen versuchten Mordes an einem Polizist en und schwerem Landfriedensbruch s. Die Strafe fällt deutlich milder aus, als der Staatsanwalt ursprünglich beantragt hatte, da mehrere strafmildernde Umstände berücksichtigt wurden.

Gewaltauftakt im Zweitliga-Derby

Der Prozess bezieht sich auf die Ausschreitungen beim Zweitliga-Derby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden. Das Spiel fand am 24. Januar 2026 in der Avnet-Arena statt. Die Gewalt brach aus, als sich die Fankurve der Ultras gegen die Einsatzkräfte der Landespoliste wandte. Die Spannungen eskalierten, als rund 250 Anhänger des 1. FC Magdeburg die Sicherheitskräfte attackierten.

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Bei den Übergriffen warfen die Angreifer schwere Gegenstände auf die Beamten. Zu den Projektile gehörten Pyrotechnik, Steine, Absperrgitter, Mülltonnen und Stühle. Als besonders gefährlich erwies sich der Wurf eines Gullydeckels. Die Bilanz der gewaltsamen Auseinandersetzungen sah 70 verletzte Personen vor. Die Polizei ging nach eigenen Angaben vor, um die Ordnung im Stadion wiederherzustellen.

Führungsrolle des Angeklagten

Max R. war in der Fanblock-Zone eine zentrale Figur der Gewalt. Der knapp zwei Meter große Sportler gilt als einer der lautstärksten Unterstützer in den Ultras-Reihen. Oberstaatsanwalt Armin Gebauer betonte, dass der Angeklagte eine klare Führungsrolle innehatte. Er verstand sich selbst als die stärkste Kraft der Gruppe.

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Der entscheidende Vorfall ereignete sich um 21.18 Uhr. Max R. schleuderte in diesem Moment einen Gegenstand auf einen Bereitschaftspolizisten. Laut der Anklage handelte er aus blindem Hass heraus. Der getroffene Beamte fiel daraufhin zu Boden und erlitt eine Platzwunde am Auge. Die Staatsanwaltschaft wertete diese Attacke als potenziell tödlichen Angriff auf die Lebensfreiheit des Polizisten.

Die physischen Folgen der Verletzung waren erheblich. Zwei Wochen lang war der betroffene Polizist dienstunfähig und musste ausfallen. Die Schwere der Verletzung unterstreicht die Gefährlichkeit der Tat, die im Zentrum des Strafverfahrens stand. Der Oberstaatsanwalt betonte wiederholt das hohe Risiko, das von der Wurfaktion ausging.

Strafprozess und Verteidigungsstrategie

Zu Beginn des Verfahrens deutete die Verteidigung an, dass sich ihr Mandant persönlich äußern würde. Im weiteren Verlauf räumte Max R. die Taten ein. Er entschuldigte sich offiziell bei dem verletzten Beamten. Wichtig für die Urteilsfindung war jedoch, dass er bestritt, die Absicht gehabt zu haben, den Polizisten zu töten.

Die Differenz zwischen Anklage und Verteidigung lag bei der gewünschten Strafhöhe. Der Staatsanwalt forderte sechs Jahre Haft wegen versuchten Mordes an einem Polizisten. Die Verteidiger plädierten hingegen auf eine Bewährungsstrafe von höchstens zwei Jahren. Sie argumentierten mit der Einsicht des Angeklagten und seiner vorbildlichen Vergangenheit.

Die Verteidigung verwies darauf, dass Max R. nicht vorbestraft war. Diese Unbescholtenheit diente als Argument für eine milde Behandlung. Die Anerkennung der Schuld durch den Angeklagten wurde im Gerichtssaal als positives Zeichen gewertet. Der Prozess verdeutlichte, wie persönliche Einsicht die rechtlichen Konsequenzen beeinflussen kann.

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Urteil und finanzielle Kompensation

Das Gericht folgte nicht der maximalen Forderung der Anklage. Stattdessen wurde die Strafe auf drei Jahre und sechs Monate Haft festgesetzt. Diese Milderung basierte auf mehreren Faktoren. Neben der Unbescholtenheit zählten das Geständnis und die Entschuldigung dazu.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt war die Zahlung von 2000 Euro Schmerzensgeld. Diese finanzielle Kompensation wirkte sich direkt strafmildernd auf das Urteil aus. Das Gericht würdigte diesen Schritt als aktiven Versuch, den entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Die Kombination aus Geldzahlung und Verhaltensänderung führte zu einer signifikanten Reduzierung der Haftstrafe.

Neben der Hauptstrafe wegen versuchten Mordes verhängte das Gericht zusätzlich Buße für schweren Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Gesamtstrafe von dreieinhalb Jahren ist derzeit noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann innerhalb der gesetzlichen Fristen Berufung eingelegt werden. Die rechtlichen Schritte bleiben abzuwarten.

Die Hintergründe der Ausschreitungen zeigen die massiven Kosten für die Allgemeinheit. Fans, die Gewalt ablehnen, müssen als Steuerzahler für die Polizeieinsätze aufkommen. Woche für Woche sorgen massive Polizeipräsenzen für höhere Ausgaben. Diese Belastung wird als inakzeptabel empfunden, wenn Beamte bei der Arbeit verletzt werden. Die öffentliche Debatte über Prävention und Kostenverteilung bleibt bestehen.