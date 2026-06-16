Verurteilung von Marius Borg Høiby: Opfer erhalten insgesamt knapp 58.000 Euro an Entschädigung

Nach der Verurteilung von Marius Borg Høiby zu vier Jahren Haft wurden die zugesprochenen Entschädigungszahlungen an seine Opfer bekannt. Die Gesamtsumme von rund 58.000 Euro erscheint angesichts des langjährigen Leids gering. Die Details der Zahlungen und ihr Kontext innerhalb des norwegischen Entschädigungsrechts werden erläutert.

Das norwegische Strafverfahren gegen Marius Borg Høiby , den Sohn der ehemaligen norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit , hat zu einer Verurteilung von vier Jahren Haft ohne Bewährung geführt.

Parallel dazu wurden Entschädigungszahlungen an mehrere seiner Opfer bekannt, die sich insgesamt auf knapp 58.000 Euro belaufen. Diese Summe erscheint angesichts des lange dokumentierten psychischen und physischen Leids, das den betroffenen Frauen zugefügt wurde, als vergleichsweise gering. Ursprünglich hatten die Rechtsanwälte der Geschädigten eine Gesamtentschädigung von rund 174.000 Euro gefordert, mussten sich jedoch mit dem staatlich regulierten Rahmen in Norwegen auseinandersetzen.

Nach norwegischem Recht beträgt der gesetzliche Entschädigungsanspruch bei einer Vergewaltigung etwa 250.000 Kronen (ca. 22.200 Euro), wobei bei erschwerenden Umständen wie Zwang, Drohungen oder besonderer Brutalität höhere Beträge möglich sind. Die Verteilung des nun zugesprochenen Geldes orientiert sich an den einzelnen Tatbeständen und ihren Folgen. Das höchste Einzelentschädigungspaket erhält die Frau aus Skaugum, in deren Fall Høiby wegen Vergewaltigung ohne Geschlechtsverkehr auf dem Anwesen der Familie im Dezember 2018 verurteilt wurde.

Sie bekommt 5.340 Euro für Verdienstausfall sowie 15.400 Euro als allgemeine Wiedergutmachung. Das zweite Vergewaltigungsopfer, das die Tat im März 2024 nach einer Party erlitt, erhält 18.120 Euro. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass das Opfer aufgrund von Alkohol- und Schlaftabletteneinfluss nicht in der Lage war, Widerstand zu leisten. Eine dritte Frau, die zwischen Sommer 2022 und Sommer 2023 eine Beziehung zu Høiby führte und mit ihm zusammenlebte, wurde als Opfer von körperlicher Gewalt und Beleidigungen anerkannt.

Ihr wurden 9.960 Euro zugesprochen. In ihrem Fall ging es unter anderem um einen Vorfall im August 2024, bei dem Høiby sie würgte, mit einem Messer bedrohte und ins Gesicht schlug. Diese Tat war letztlich der Auslöser für die gesamten Ermittlungen. Die Urteile und die Vergabe von Schmerzensgeld haben eine breite gesellschaftliche Debatte über Gewalt in engen Beziehungen und die Bemessung von Entschädigungen in Norwegen ausgelöst.

Der Anwalt einer Betroffenen, John Christian Elden, betonte, dass solcher Missbrauch ein ernstes gesellschaftliches Problem darstelle, das oft schwer nachzuweisen sei. Die veröffentlichten Summen machen deutlich, dass die gesetzlichen Regelungen in Norwegen - ähnlich wie in vielen anderen Ländern - keine direkte Kompensation für das erlittene Trauma bieten können. Die Berichterstattung über den Fall, besonders durch Boulevardmedien wie "Se og Hør", hat zudem Fragen zur Darstellung von Gewalt und dem Schutz der Privatsphäre der Opfer aufgeworfen.

Der Fall Høiby zeigt die Komplexität von Strafverfahren bei Delikten im persönlichen Umfeld und die begrenzte Wirkung finanzieller Entschädigungen als Instrument der Wiedergutmachung





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