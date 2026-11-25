Das deutsche Supermodel und Kunst-Ikone Veruschka Gräfin von Lehndorff ist mit 87 Jahren gestorben. Ihr Bodypainting und die Rolle als Model in den 60ern prägten die Kunstgeschichte.

Die deutsche Kunst- und Modelwelt trauert um eine ihrer größten Ikonen. Veruschka Gräfin von Lehndorff, die als das erste Supermodel Deutschlands gilt, ist in einem Alter von 87 Jahren verstorben. Diese Information bestätigte ein Angehöriger der Familie exklusiv gegenüber der Nachrichtenagentur BILD. Ihre Spuren prägten die Mode- und Kunstszene der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachhaltig und hinterließen ein unvergessliches Erbe.

Veruschka, geborene Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff, wurde am 14. Mai 1939 im damals deutschen Ostpreußen geboren. Sie wuchs auf dem Anwesen Schloss Steinort auf, wo ihre Kindheit jedoch schnell durch die Schrecken des Nationalsozialismus erschüttert wurde. Ihr Vater, Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort, war ein aktiver Widerstandskämpfer gegen Adolf Hitler und spielte eine zentrale Rolle in der Verschwörung des Attentats vom 20. Juli 1944 auf das Leben des Diktators.

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Schicksalsschlag für die Familie Lehndorff

Nach dem gescheiterten Putschversuch gegen Hitler wurde Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort festgenommen. Am 4. September 1944 wurde er im Gefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt war die damals fünfjährige Veruschka Zeuge des Zusammenbruchs ihrer gewohnten Welt. Das nationalsozialistische Regime ging mit drastischen Maßnahmen gegen die Hinterbliebenen vor und nahm die gesamte Familie in Sippenhaft.

Die Folgen dieser Verfolgung waren für die junge Vera und ihre Familie schwerwiegend und langanhaltend. Ihre hochschwangere Mutter wurde in ein Arbeitslager eingewiesen, während Vera und ihre Schwestern in ein SS-Kinderheim gebracht wurden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die Lehndorffs ihre angestammte Heimat in Ostpreußen verloren. Dies markierte den Anfang eines Lebens, das von ständiger Unruhe und Neuorientierung geprägt sein sollte.

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Die Zeit nach dem Krieg war von Flucht und Unsicherheit bestimmt. Die Familie durchlief mehrere Flüchtlingslager und zog immer wieder um. Veruschka besuchte in dieser turbulenten Zeit zahlreiche verschiedene Schulen, was ihre Anpassungsfähigkeit und ihre faszinierende Persönlichkeit bereits früh förderte. Aus dem vertriebenen Adelsgut wurde eine Frau, die ihre eigene Identität neu definierte und den Namen Vera in den kunstvollen Künstlernamen Veruschka verwandelte.

Karriere als meistfotografiertes Model der Welt

Zunächst verfolgte Veruschka den Wunsch, Künstlerin zu werden, und studierte Kunst, bevor sie nach Italien zog. In Florenz traf sie den bedeutenden Fotografen Ugo Mulas, der ihre außergewöhnliche Größe von 1,83 Metern und ihre einzigartige Ausstrahlung erkannte. Mulas wurde zum Katalysator für ihre Karriere als Model. Veruschka erkannte, dass ihre Schönheit teils eine soziale Konstruktion war. Sie äußerte später, dass sie sich selbst als hässlich empfinde und ihre Attraktivität eine Erfindung der Betrachter sei.

In den 1960er-Jahren stieg Veruschka Gräfin von Lehndorff zu einer der meistfotografierten Frauen ihrer Generation auf. Sie arbeitete in den globalen Modemetropolen Paris und New York und erschien regelmäßig auf den Titelseiten internationaler Prestige-Magazine. Ihre ikonische Erscheinung schaffte es im Jahr 1967 sogar auf das Cover des amerikanischen Life-Magazins, was ihre internationale Strahlweite unterstrich. Zu ihrer Blütezeit zählte sie zu den bestbezahlten Models der Welt.

Ihr großer Durchbruch in den Medien und der Popkultur wurde 1966 durch die Teilnahme am Film Blow-Up gefestigt. Unter der Regie des italienischen Cineasten Michelangelo Antonioni übernahm Veruschka eine Nebenrolle. Obwohl ihre Auftritte im Film nur wenige Minuten dauerten und sie lediglich einen Satz sprach, reichte dies aus, um sie weltweit bekannt zu machen. Der Erfolg überraschte die Schauspielerin selbst, die sich nie damit abfinden wollte, nur auf ihr Äußeres reduziert zu werden.

Körper als Leinwand für experimentelle Kunst

Nach ihrem Erfolg als Model wandte sich Veruschka Gräfin von Lehndorff der reinen Kunst zu. Sie experimentierte intensiv mit Verkleidungen, Inszenierungen und vor allem mit Bodypainting. Ihr eigener Körper wurde zur Leinwand, auf der sie sich mit der Natur und der Architektur verschmelzen ließ. In ihren Kunstprojekten löste sie sich visuell in Pflanzen, Steinmauern und ihrer Umgebung auf. Diese Arbeiten machten sie zu einer Pionierin der Performance-Kunst und einer Ikone der Avantgarde.

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Mitte der 1970er-Jahre zog sich Veruschka von ihrem früheren Leben als klassisches Supermodel zurück. Diese Entscheidung fiel nach Konflikten mit der damaligen Chefredakteurin des amerikanischen Vogue-Magazins. Sie lehnte es ab, sich auf den Status eines bloßen Schönheitsobjekts beschränken zu lassen. Stattdessen etablierte sie sich dauerhaft als Malerin, Fotografin und Performance-Künstlerin und setzte ihren kreatischen Weg bis ins hohe Alter fort.

Auch in ihren letzten Lebensjahren blieb Veruschka Gräfin von Lehndorff ein wichtiger Teil der Berliner Kunstszene, auch wenn sie sich dort zurückgezogen hatte. Der Austausch mit jungen Künstlern blieb ein fester Bestandteil ihres Alltags. Clemens Schick, der Schauspieler und langjähriger Freund, würdigte sie in einem Nachruf als Person, die zwischen unzähligen Welten flirrend und strahlend unterwegs war. Er betonte, dass man sich an sie als schwer greifbare, aber unvergessliche Figur erinnern werde.

Letzte Ruhestätte und künstlerisches Erbe

Veruschka Gräfin von Lehndorff verstarb friedlich zu Hause in Berlin, umgeben von ihren Freunden und Angehörigen. Mit ihrem Tod schließt sich ein Kapitel der deutschen und internationalen Kulturgeschichte. Ihr persönlicher und künstlerischer Nachlass wurde sorgfältig gesichert, um für die Zukunft bewahrt zu werden.

Ein wesentlicher Teil ihres Archivs und ihrer Werke wurde an das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg übergeben. Diese Übergabe stellt sicher, dass ihr Beitrag als Brücke zwischen ihrer ostpreußischen Herkunft, ihrer Zeit als Supermodel und ihrer späteren Tätigkeit als Künstlerin dokumentiert und für künftige Generationen zugänglich bleibt. Sie hinterlässt ein Leben, das weit vor seiner Zeit lag und die Grenzen zwischen Mode und Kunst nachhaltig verwischte.