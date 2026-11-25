Veruschka Gräfin von Lehndorff war die Stilikone der Swinging Sixties und wurde in den Sechzigerjahren zu einem der beliebtesten Models der Welt. Jetzt ist die Künstlerin mit 87 Jahren verstorben.

25.11.2026, 16:47 Uhr Sie war schön, geheimnisvoll und extravagant: Deutschlands erstes Supermodel Veruschka Gräfin von Lehndorff ist mit 87 Jahren verstorben. Vera Anna Gottliebe Gräfin von Lehndorff, besser bekannt als Veruschka, war DIE Stilikone der Swinging Sixties und wurde in den Sechzigerjahren zu einem der beliebtesten Models der Welt.

Später arbeitete sie vor allem als Malerin und Performance-Künstlerin. Wie die "Bild"-Zeitung am Mittwochnachmittag, 25. November 2026, mitteilte, starb die Gräfin nun im Alter von 87 Jahren. Während ihres Kunststudiums in Florenz wurde die junge Veruschka von dem Fotografen Ugo Mulas, †44, entdeckt.

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Fasziniert von ihrer außergewöhnlichen Größe und Extravaganz ebnete er ihren Weg ins Modelbusiness. Ihren großen Durchbruch feierte sie schließlich in den sechziger Jahren: Sie arbeitete in Modemetropolen wie Paris und New York, zierte internationale Cover der "Vogue" und zählte zu den bestbezahlten Models der Welt. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zog sich von Lehndorff 1975 aus dem regulären Modelgeschäft zurück, um sich der Kunst, Malerei und Fotografie zu widmen.

In den folgenden Jahrzehnten kehrten sie nur noch für ausgewählte Gastauftritte auf den Laufsteg zurück: darunter1994 für Chanel, sowie 2012 für Anja Gockel in Berlin. © Franco Rubartelli/Condé Nast / Getty ImagesDoch hinter der glamourösen Fassade der gefeierten Stilikone verbirgt sich ein schweres Schicksal. Geboren wurde sie am 14. Mai 1939 in Ostpreußen und wuchs zunächst behütet auf dem Familiensitz Schloss Steinort auf.

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Bis sich 1944 ihr Leben abrupt ändert: Ihr Vater, Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort, gehörte zur Widerstandsgruppierung gegen Adolf Hitler und war an der Verschwörung des 20. Juli 1944 beteiligt. Nach dem gescheiterten Attentat wurde er verhaftet und am 4. September 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

In ihrer ergreifenden Biografie schrieb Lehndorff 2011: "Mit dem Tod ihres Vaters sei alle Zärtlichkeit aus ihrem Leben gewichen. "