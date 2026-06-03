Verwaltungsgericht bestätigt Einstufung der hessischen AfD als rechtsextremer Verdachtsfall

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat die Einstufung des hessischen AfD-Landesverbands als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz für rechtmäßig erklärt. Gleichzeitig kritisiert das Gericht die öffentliche Bekanntmachung der Beobachtung im Jahr 2022 als rechtswidrig.

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat entschieden, dass der hessische Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen und beobachten darf. Die Einstufung erfolgte bereits im Jahr 2022 durch das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV), woraufhin die Partei klagte.

Das Gericht bestätigte nun im Hauptsacheverfahren, dass hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vorlägen. Dies rechtfertige die Einstufung als Verdachtsfall und den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel. Gleichzeitig stellte das Gericht fest, dass die öffentliche Unterrichtung über die Beobachtung durch das LfV und das Innenministerium im Jahr 2022 rechtswidrig war, da es dafür in Hessen keine gesetzliche Grundlage gab. Bereits im November 2023 hatte das Gericht in einem Eilverfahren eine ähnliche Entscheidung getroffen.

Die AfD hatte argumentiert, die Einstufung sei überwiegend aus politischen Gründen erfolgt. Der hessische AfD-Landesvorsitzende Robert Lambrou betonte, seine Partei sei bürgerlich, konservativ und freiheitlich. Das Urteil unterstreicht die fortlaufende rechtliche Auseinandersetzung zwischen dem hessischen Verfassungsschutz und der AfD über die Beobachtung des Landesverbands. Die Entscheidung hat significance für die politische Landschaft in Hessen und den Umgang mit extremistischen Bestrebungen





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