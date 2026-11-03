Verwaltungsgericht Düsseldorf: Ausweisung des Mörder-Sohnes bestätigt

Das Gericht in Düsseldorf hat die Abschiebung eines Irakers bestätigt, der seine Mutter vor elf Jahren tötete. Die Integration scheiterte trotz gesamteter Strafe.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat am Dienstag die geplante Ausweisung eines 28-jährigen Irakers angeordnet, der für den brutalen Mord an seiner Mutter vor elf Jahren verurteilt wurde. Die Richter erklärten den Weg für die Abschiebung des Mannes in seinen Herkunftsländer Irak für rechtmäßig und wiesen seine dagegen gerichtete Klage ab. Der junge Mann befand sich nach Verbüßung seiner Haftstrafe bereits wieder auf freiem Fuß, doch die Behörde setzt nun auf die sofortige Removal.

Jahrelanger Fall und gerichtliche Entscheidung

Die Entscheidung des Gerichts in Düsseldorf markiert das vorläufige Ende eines langjährigen Verfahrens, das die Öffentlichkeit durch ihre Grausamkeit erschütterte. Der Täter war zum Zeitpunkt der Tat erst 17 Jahre alt, während seine Mutter Hanaa S. mit 35 Jahren nur ein kurzes Leben hinter sich hatte. Das Gericht stellte klar, dass die verbüßte Strafe nicht ausreicht, um die Gefährlichkeit des Mannes als ausreichend kompensiert anzusehen. Die Behörde des Kreises Mettmann hatte die Ausweisungsanordnung zuvor bereits ausgesprochen.

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Die Richter begründeten ihre Haltung mit der anhaltenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der 28-Jährige ähnliche Straftaten begehen würde. Zudem diente die Abschiebung auch einem abschreckenden Effekt für die Gesellschaft. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Mann sich nicht ausreichend mit seiner Tat auseinandergesetzt habe und weiterhin stark von seiner konservativen jesidischen Familie geprägt sei.

Integrationsversagen und familiäres Motiv

Ein zentraler Aspekt der Urteilsbegründung war das Motiv des Mordes, das in krassem Widerspruch zum Wertesystem der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stand. Der Tote handelte zur Wiederherstellung der vermeintlichen Familienehre, was das Gericht als tiefgreifendes Integrationsversagen in jeder Hinsicht wertete. Hanaa S. war zwangsverheiratet und wurde von Zeugen als von ihrem Ehemann misshandelt beschrieben. Nach der Flucht in ein Frauenhaus 2014 beschloss die Familie ihre Tötung.

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Die Hinrichtungsart war besonders grausam; die Leiche wurde in einen Teppich gewickelt, verschnürt und hunderte Kilometer von Solingen entfernt in einem Waldstück bei Bruchsal in Baden-Württemberg verscharrt. Ermittler fanden die Leiche zwei Meter tief vergraben, mit einem Spanngurt um den Hals. Dieser historische Kontext fließt in die aktuelle Einschätzung der Gefährlichkeit ein, da das Gericht die psychologische Verbindung zur Familie als ungelöst ansieht.

Gesundheitliche Bedenken und rechtliche Optionen

Trotz der Diagnose einer chronischen Darmerkrankung namens Morbus Crohn sieht das Gericht keine Hindernisse für die Abschiebung. Die Richter führen aus, dass eine medizinische Behandlung der Erkrankung im Irak möglich sei. Die Behörde wies darauf hin, dass die Versorgung dort gewährleistet werden kann, wodurch ein humanitäres Hindernis für die Ausweisung entfällt. Dies ist ein häufiger Punkt der Diskussion in Asyl- und Ausweisungsverfahren.

Die aktuelle Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der 28-Jährige hat die Möglichkeit, Berufung einzulegen, um das Verfahren vor einem höheren Gericht fortzusetzen. Bis dahin bleibt die Abschiebung in Vorbereitung. Die Familie des Opfers und die betroffenen Behörden verfolgen den weiteren Prozess mit Spannung, da die Vollstreckung der Abschiebung ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der rechtlichen Ordnung darstellt.