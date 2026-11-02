Verwirrung in Alaska: Senator Dan S. Sullivan vs. Doppelgänger Dan J. Sullivan

Spannungen in Alaska: Ein Kandidat namens Dan J. Sullivan sorgt für Verwirrung. Ermittlungen gegen Demokraten wegen manipulativer Taktik im Wahlkampf um den Senatssitz.

Im US-Bundesstaat Alaska herrscht während der Midterm-Wahlen eine außergewöhnliche und hochpolitische Dynamik. Der amtierende republikanische Senator Dan S. Sullivan steht nicht nur gegen seine demokratischen Herausforderer, sondern muss sich auch mit einer verwirrenden Namensähnlichkeit auseinandersetzen. Ein weiterer Kandidat namens Dan J. Sullivan hat die Vorwahl mit knapp über zwei Prozent der Stimmen erreicht. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass der Name Sullivan zweimal auf den Stimmzetteln erscheint, was insbesondere bei einem komplexen Wahlsystem zu erheblichen Unsicherheiten unter den Wählern führen kann.

Namensvettern stiften politische Verwirrung

Die Situation eskaliert, da sich die beiden Kandidaten ähneln, aber unterschiedliche politische Hintergründe haben. Der amtierende Senator Dan S. Sullivan ist eine feste Größe in der Republikanischen Partei. Der andere Kandidat, Dan J. Sullivan, ist ein relativ unbekannter Neuling. Die Übereinstimmung in der Abkürzung der Vornamen und dem Nachnamen sorgt für massive Verwechslungsgefahr. Selbst wenn auf dem Stimmzettel beim Amtsinhaber der Vermerk Amtsinhaber und die Parteizugehörigkeit stehen, kann dies bei Eile oder Unachtsamkeit übersehen werden. Wähler könnten fälschlicherweise den Namen wählen, den sie eigentlich nicht im Sinn hatten.

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Die Republikaner sind über diese Entwicklung empört. Sie sehen darin einen gezielten Verrat und eine taktische Manipulation. Ein Bezirksstaatsanwalt erklärte kürzlich, dass die Straf- und Zivilrechtsermittlungen gegen die Demokratische Partei in Alaska verschärft wurden. Der Vorwurf lautet, die Demokraten hätten einen aussichtslosen Kandidaten eingestellt, um dem republikanischen Amtsinhaber Stimmen abzuziehen. Dies wird als Versuch gewertet, den Wahlausgang zum Nachteil der Republikaner zu beeinflussen.

Ermittlungen gegen demokratische Taktik

Während die Demokratische Partei jede Beteiligung an der Kandidatur von Dan J. Sullivan bestreitet, berichten Medien wie die New York Times anders. Das Wahlkampfteam der demokratischen Senatskandidatin Mary Peltola habe im Jahr 2025 gezielt nach Bürgern mit dem Namen Dan Sullivan gesucht. Diese interne Operation wurde als Projekt Wahlzettel-Gestaltung geführt. Ziel war es, potenzielle Wähler zu identifizieren, deren Name mit dem des Amtsinhabers übereinstimmt, um sie zu einer Stimmabgabe für den anderen Sullivan zu verleiten.

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Bundesrichterin Sharon Gleason wies am Sonntag eine Klage des Justizministeriums ab, die eine Blockade der Zertifizierung des Wahlausgangs bei einem Sieg der Opposition forderte. Die Richterin sah keine ausreichenden Beweise für eine rechtswidrige Handlung. Dennoch bleibt die politische Atmosphäre angespannt. Die Republikaner fühlen sich betrogen, da sie glauben, dass ihr Kandidat durch diese Maßnahme entscheidende Stimmen entzogen werden könnten. Die Demokraten weisen diese Vorwürfe kategorisch zurück.

Kompliziertes Wahlsystem verstärkt Unsicherheit

Die Brisanz der Situation wird durch das spezielle Wahlsystem in Alaska weiter verstärkt. In diesem Bundesstaat gilt das System des Ranked Choice Voting. Hierbei können Wähler ihre Kandidaten in einer Reihenfolge ihrer Vorliebe benennen. Um zu gewinnen, muss ein Kandidat die absolute Mehrheit von mehr als der Hälfte aller abgegebenen Stimmen erhalten. Dies ist ein hoher Anspruch, der in einem engen Rennen oft schwer zu erreichen ist.

Wenn kein Kandidat in der ersten Runde die Mehrheit erreicht, folgt ein komplexer Auszählungsprozess. Der Kandidat mit den wenigsten Stimmen scheidet aus. Die Stimmen der Wähler, die diesen Kandidaten an erster Stelle gewählt haben, werden dann auf die nächsthöchstplatzierte Präferenz der Wähler umverteilt. Dieser Prozess wiederholt sich, bis ein Kandidat die Mehrheit erzielt. Diese Prozedur ist zeitintensiv und kann dazu führen, dass die Ergebnisse tage- oder sogar wochenlang offen bleiben.

Die Organisation der Wahl liegt in den USA in den Händen der Bundesstaaten und nicht auf nationaler Ebene. Daher variieren die Verfahren und die Geschwindigkeit der Auszählung stark. In Alaska werden die letzten Wahllokale erst am Mittwoch um sieben Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit schließen. Bis ein verbindliches Ergebnis vorliegt, kann es daher eine erhebliche Verzögerung geben. Diese Unsicherheit spielt den Demokraten möglicherweise in die Karten, da ihre Kandidatin Mary Peltola in den Umfragen derzeit führt.

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Historisches Potenzial für weibliche Vertretung

Falls die Demokratin Mary Peltola das Rennen gewinnen sollte, hätte dies historische Bedeutung für Alaska. Der Staat wäre künftig mit zwei Frauen im US-Senat vertreten. Dies wäre ein signifikanter Schritt in Richtung größerer Diversität in der politischen Vertretung. Der Sitz der republikanischen Senatorin Lisa Murkowski steht erst in zwei Jahren zur Wahl. Ihre Wiederwahl würde die weibliche Präsenz im Senat für den Staat weiter stabilisieren.

Die Frage bleibt offen, ob die Demokraten nach weiteren Taktiken Ausschau halten. Gerüchte schwelgen bereits darüber, ob man möglicherweise nach Bürgern mit dem Namen Lisa Murkowski fahndet, um ähnliche Verwirrung zu stiften. Obwohl dies derzeit nicht bestätigt ist, zeigt es die Intensität des Wahlkampfs. Das Ranked Choice Voting bleibt das zentrale Element, das über den Ausgang dieser umstrittenen Wahl entscheiden wird. Die politische Landschaft in Alaska bleibt durch diese Ereignisse stark geprägt.