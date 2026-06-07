Verwirrung um Alexander Zverevs Schweißfleck bei der French Open

Die Eurosport-Kommentatoren Matthias Stach und Boris Becker haben bei der French Open einen auffälligen Schweißfleck auf dem Shirt von Alexander Zverev bemerkt und spekulieren über die möglichen Ursachen.

Beim Finale der French Open fiel den Eurosport -Kommentatoren ein auffälliger Schweißfleck am Shirt von Alexander Zverev auf. Zverev war kurz danach mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Seite gegangen und ließ sich dort etwas reichen, das er herunterschluckte.

Die Kommentatoren Matthias Stach und Boris Becker spekulierten über die möglichen Ursachen für den Schweißfleck und die Notwendigkeit von Elektrolyten, um den Körper während des Spiels zu unterstützen. Becker selbst kennt die Anstrengungen, die in einem Grand-Slam-Finale erforderlich sind und sprach von Magnesium-Tabletten oder Salztabletten, die früher eingenommen wurden, um den Körper zu unterstützen. Stach fügte hinzu, dass die Mischung, die Zverev eingenommen hat, wahrscheinlich eine spezielle war





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