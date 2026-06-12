Beim WM-Qualifikationsspiel Mexiko gegen Panama in Guadalajara fallen viele leere Plätze im Stadion auf. Zudem sorgt eine begrünte Hecke rund um den Rasen für Aufsehen, die Sicherheit und Design verbindet. Das Vulkan-Stadion von französischen Architekten wird so zum Blickfang.

Während des WM-Qualifikationsspiels zwischen Mexiko und Panama im Estadio Akron in Guadalajara wundern sich viele Fans und TV- Zuschauer über die ungewöhnlich geringe Zuschauer zahl. Zahlreiche Plätze im gesamten Stadion bleiben leer, besonders auffällig sind die vielen freien Sitze auf der Gegentribüne, speziell auf Höhe der Mittellinie im Unterrang.

Aber auch in anderen Bereichen klaffen große Lücken über mehrere Sitzreihen hinweg. Gleichzeitig fällt den TV-Zuschauern eine begrünte Hecke rund um das Spielfeld ins Auge, die mehrere Funktionen erfüllt: Sie dient als Sicherheitsbarriere, um Zuschauer auf Distanz zu halten, ohne dass hohe Zäune die Sicht beeinträchtigen, und betont gleichzeitig das architektonische Design des Stadions. Das Estadio Akron wurde von den französischen Architekten Jean-Marie Massaud und Daniel Pouzet entworfen und soll die Form eines Vulkans imitieren.

Deshalb sind die äußeren Hänge mit Gras und Pflanzen bewachsen, wodurch sich das Stadion nahtlos in die natürliche Umgebung der Region Jalisco einfügt. Die Kombination aus leerem Stadion und der ungewöhnlichen Begrünung sorgt bei Fans für Verwunderung und regt zu Spekulationen über mögliche Gründe für die leeren Ränge an





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