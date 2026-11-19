Der Landesbetrieb Straßenwesen meldet Lieferengpässe. Die Ortsdurchfahrt Grube bleibt gesperrt. Neue Fertigstellung ist der 18. Dezember.

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat bekannt gegeben, dass die Instandsetzungsarbeiten an der kritischen Straßenverbindung durch den Ortsteil Grube erheblich länger andauern werden als ursprünglich angekündigt. Verantwortliche Beamte der Behörde erklärten am Donnerstag, dass die vollständige Wiederherstellung der Verkehrsführung voraussichtlich erst am 18. Dezember abgeschlossen sein wird.

Diese Ankündigung stellt eine deutliche Abweichung von dem ursprünglichen Zeitplan dar. Ziel war es eigentlich, die betroffene Strecke bereits im November des laufenden Jahres wieder uneingeschränkt für den motorisierten Individualverkehr und den lokalen Nahverkehr freizugeben. Die Behörden sind nun gezwungen, mit einer signifikanten Überschreitung dieser Frist zu rechnen.

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Lieferprobleme bremsen Baufortschritt

Als primäre Ursache für diese Verzögerung identifiziert der Landesbetrieb Straßenwesen akute Lieferengpässe bei notwendigen Baumaterialien. Ein spezifisches Problem betrifft bestellte Bordsteine, welche laut Behördensprecher nicht in dem für den zeitkritischen Baufortschlag erforderlichen Umfang und Zeitfenster angeliefert wurden.

Zusätzlich zu den materialbedingten Hindernissen führt das Bauprojekt eine umfassende und komplexe Koordination des gesamten Baugeschehens durch. Diese organisatorischen Herausforderungen erfordern zusätzliche Zeitreserven, die in der ersten Projektplanung nicht vollständig berücksichtigt wurden.

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Umgehungsstrecke über A10 und B273

Die vollständige Sperrung der Ortsdurchfahrt, welche von Potsdam kommend durch Grube führt und über die Wublitzbrücke direkt zur Autobahn A10 führt, bleibt weiterhin bestehen. Für die Bewohner der Gemeinden Grube, Leest und Töplitz bedeutet dies im Alltag eine erhebliche Belastung durch lange Umwege und verlängerte Fahrtzeiten.

Der gesamte Durchgangsverkehr muss weiterhin über eine alternative Route geleitet werden. Die Umleitungsstrecke führt von der Anschlussstelle Leest auf der Autobahn A10 weiter bis zur Anschlussstelle Potsdam-Nord. Von dort aus wird die Bundesstraße B273 genutzt, um den Verkehr wieder in die Stadt Potsdam oder in umliegende Gebiete zu leiten.

Aus behördensicherheitsrechtlichen Gründen wird diese strenge Sperrung und die damit verbundene Umleitung auch über den neuen Termin hinaus fortgesetzt. In früheren Monaten, insbesondere im Oktober, waren zeitweise auch die direkten Autobahnanschlüsse in diesem Korridor gesperrt, was die Situation zusätzlich komplex machte.

Detaillierter Ablaufplan für die letzten Wochen

Trotz der globalen Verzögerung arbeiten die Bauunternehmen weiter an der Fertigstellung. In den kommenden Wochen ist der Einbau von Steinelementen auf der Strecke geplant. Zwischen den Standorten Am Küssel und dem Bahnhof Grube soll noch in der laufenden Woche die technische Verfestigung des Untergrunds hergestellt werden.

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Bis zum Ende der kommenden Woche muss die Bankettierung zwischen dem Ortseingang von Grube und der Straße Am Küssel erfolgen. Parallel dazu ist für diesen Zeitraum der Auftrag von Asphalt im Bereich zwischen Am Küssel und dem Bahnhof Grube vorgesehen.

Im Anschluss an die Asphaltierung wird der Einbau der Schutzplanken erfolgen. Eine weitere Maßnahme betrifft die Fertigstellung des Banketts im Bereich zwischen Am Küssel und dem Bahnhof Grube, welches dort noch aussteht. Als letzte Maßnahme wird die gesamte Fahrbahn entsprechend markiert.

Ein Sprecher der Behörde bestätigte, dass die Vollsperrung und die Umleitung auch nach den geplanten Arbeitsschritten weiterhin notwendig sein werden, bis alle Sicherheitsstandards erreicht und geprüft sind. Die endgültige Freigabe der Strecke bleibt somit stark vom 18. Dezember abhängig.