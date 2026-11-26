Die USA verschieben die Entscheidung über die Truppenpräsenz in Europa. Pentagon bestätigt laufenden Prozess zur Lastenteilung in der NATO gegen Ende des Jahres.

Die USA benötigen für die Überprüfung ihrer Truppenpräsenz in Europa deutlich länger als ursprünglich geplant. Laut Medienberichten wird Washington die Ergebnisse der Überprüfung nicht rechtzeitig bis zum bevorstehenden Treffen der NATO -Außenminister am Mittwoch in Brüssel vorlegen können.

Der stellvertretende Leiter der US-Vertretung bei der NATO, Scott Oudkirk, hat seinen Verbündeten bei einem jüngsten Treffen offen dargelegt, dass die endgültigen Erkenntnisse erst später vorliegen werden. Ein neuer Termin für die Bekanntgabe der Ergebnisse wurde dabei nicht genannt. Dies bestätigt frühere Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg, die bereits andeuteten, dass Verbündete mit einer Verschiebung der Entscheidung rechnen.

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NATO-Partner übernehmen mehr Verantwortung

Die Hauptursache für diese Verzögerung liegt in der Notwendigkeit, verschiedene militärische Kapazitäten zu evaluieren, die zukünftig stärker von den NATO-Partnern übernommen werden sollen. Washington muss noch prüfen, welche Bereiche bisher von den USA gestellt wurden und wie eine effiziente Übergahe aussieht. Das Ziel der aktuellen Überprüfung ist es sicherzustellen, dass die Allianz zügig darauf hinarbeitet, Europa die Hauptverantwortung für seine konventionelle Verteidigung zu übergeben.

Diese Stoßrichtung ist ein fester Bestandteil der aktuellen Verteidigungsstrategie der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Bereits Anfang Mai hatte das US-Verteidigungsministerium den Abzug von 5000 US-Soldaten innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate aus Deutschland angekündigt. Trump übte zuvor deutliche Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), nachdem dieser sich kritisch über den Krieg der USA gegen den Iran geäußert hatte.

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Entscheidungsfrist bis Jahreswechsel

NATO-Verbündete rechnen nun mit einer finalen Entscheidung Ende Dezember oder sogar erst nach dem Jahreswechsel. Auf eine entsprechende Anfrage reagierte das US-Verteidigungsministerium unter Minister Pete Hegseth zurückhaltend. Man teilte lediglich mit, dass die Überprüfung der US-Streitkräfte in Europa noch im vollen Gange sei. Eine Bestätigung oder Widerlegung der Medienberichte erfolgte nicht.

Trotz der angesetzten Reduzierungen trugen die verbesserten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der NATO dazu bei, dass US-Vertreter bereits andeuteten, womöglich auf einen drastischen und sofortigen Truppenabzug verzichten zu können. Dieser pragmatische Ansatz spiegelt sich auch in den positiven Rückmeldungen der NATO-Partner wider.

Deutsche Führungsqualifikation gewürdigt

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Fortschritte der Bundesrepublik in der Verteidigungspolitik herausgestellt und für dessen Führungsqualifikationen gelobt. Auf der sozialen Plattform X schrieb er: Kein anderer Verbündeter hat sich so schnell und so weit entwickelt wie Deutschland. Dies unterstreicht die Rolle Deutschlands als zentraler Säule der europäischen Sicherheit.

Statistisch gesehen waren im Juli rund 80.000 US-Soldaten in Europa stationiert. Diese Zahl umfasst sowohl dauerhaft stationierte als auch rotierende Streitkräfte. In Deutschland befanden sich laut Angaben des US-Militärs bis Ende August rund 38.000 US-Soldatinnen und -Soldaten im dauerhaften Einsatz. Spezifische Zahlen zu den rotierenden Einheiten in Deutschland hat das US-Militär auf Anfragen hin nicht veröffentlicht.