Verzögerungen bei der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA)

Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland schreitet langsamer voran als ursprünglich geplant. Nicht nur der bundesweite Start der Akte verschiebt sich auf Anfang April, auch wichtige Funktionen wie der digitale Medikationsprozess (dgMP) verzögern sich. Statt wie ursprünglich vorgesehen zur Jahresmitte 2025 soll der „Major Release“ der ePA, der die nächste Ausbaustufe darstellt, erst im März 2026 erfolgen.

Das teilte Sebastian Zilch, Leiter der Unterabteilung gematik, Telematikinfrastruktur, E-Health im Bundesgesundheitsministerium, in einem Schreiben an die Gesellschafter der gematik GmbH mit. Der digitale Medikationsprozess soll die bisherige Medikationsliste um wichtige Funktionen erweitern, z. B. um gefährliche Wechselwirkungen von Arzneimitteln zu erkennen und weitgehend auszuschließen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte kürzlich erklärt, dass der digitale Medikationsplan Unverträglichkeiten verschiedener Arzneimittel verhindern kann, „die heute mehrere zehntausend Patienten im Jahr das Leben kosten“.Neben dem digitalen Medikationsprozess werden auch weitere Funktionen der ePA wie die „Datenausleitung“ für Forschungszwecke sowie die Volltext- und Metadatensuche erst zum Frühjahr 2026 technisch möglich sein. Ein weiterer Aspekt der ePA-Einführung, die Generierung von Gesundheitsdaten für die medizinische Forschung, wird sich somit erst später als erhofft einlösen lassen. Das Bundesgesundheitsministerium betont in seinem Schreiben, dass „trotz aller Bemühungen und mit vollem Einsatz aller Beteiligten“ mehr Zeit und Ressourcen benötigt werden, um die ePA für alle einzuführen und zu stabilisieren. Das nächste ePA-Release soll im Juli 2025 als technisches Zwischen-Release ausgerichtet sein und den TI-Messenger für die Arzt-Patienten-Kommunikation umfassen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wies darauf hin, dass die Ausstattung aller Praxen mit der notwendigen Software erst mit Beginn des bundesweiten Roll-outs der ePA erfolgen wird. Erst dann seien die Praxen verpflichtet und technisch auch in der Lage, die Akte ihrer Patienten einzusehen und zu befüllen. Patienten, die die neue ePA bereits haben, können diese allerdings unabhängig davon bereits nutzen, so die KBV. Dies ginge jedoch nur mit der ePA-App der Krankenkasse. Mit der App bestünde dann die Möglichkeit, Dokumente wie ältere Papierbefunde einzurichten. Auch lasse sich aus der Medikationsliste herauslesen, welche Arzneimittel seit Anlegen der ePA per E-Rezept verordnet wurden. Sichtbar seien zudem Abrechnungsdaten der Kassen – „immer vorausgesetzt, der Patient hat dagegen keinen Widerspruch eingelegt“





