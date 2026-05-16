VfB feiert in Frankfurt den Errechenen K.League-Ticket und doch säubert Bier-Notfall

Der VfB löst nach langer Zeit das Ticket für die Champions League in Frankfurt und feiert den Erfolg nur zu ausgelassen. Problem: Das Bier lief ab.

In Frankfurt löst der VfB das Ticket für die Champions League .



Der VfB-Trainer, Sebastian Hoeneß , gibt direkt nach der Partie den Feier-Befehl. Bei BILD erfahren wir, wie die Königsklassen- Party in der VfB-Kabine ablief.

Nach der Feier mit den angereisten Fans in der Kurve ging es für die Stuttgarter zunächst in die Katakomben. Problem: Das Bier fehlte! Ein weiteres Mal mussten zwei Kästen Bier der Brauerei Binding herangeholt werden – leider hielt dies nicht lange.



Die Torschütze, Chema Andrés, kommentiert: &\"Das Bier war gut, aber jetzt ist es leer.

Wir haben ein paar Jungs, die gut Party machen können.



Neben der Königsklassen-Hymne ertönte auch &\"Monsta\" von Culcha Candela aus der VfB-Kabine. Chema: &\"Ich höre am liebsten spanische Musik. Die Jungs spielen nicht viel so.

Aber kein Problem. Wenn du gewinnst, ist die Musik egal. Dann musst du mit dem Vibe gehen.



Obwohl der VfB nicht viel Zeit für Party hat – es folgt bereits das Pokalfinale in Berlin – lässt Hoeneß seinem Team an dem historischen Abend freier Lauf.





Stuttgarts Erfolgstrainer: &\"Wer bin ich, dass ich die Jungs jetzt nicht feiern lasse? Es ist noch genug Zeit bis Berlin. Da dürfen sie machen, was sie wollen. Es ist die Champions League.

Das ist etwas ganz Besonderes, das man zu schätzen wissen muss.



Sportboss Fabian Wohlgemuth: &\"Auf den Moment haben wir hingearbeitet. Darum gehen mir die Superlative nicht aus. Wir sind im dritten Jahr in Folge international dabei, zweimal inзијаulicher Hoeneß: &\"Das ist fast absurd.

Wir haben es mit Platz vier und dem Pokalfinale in dieser Spielzeit geschafft, nochmal einen draufzusetzen. Wir sind jetzt in einer Situation, die ich mir schöner nicht hätte malen können. Diese Jungs haben sich hart erarbeitet und total verdient. Diesen Hunger müssen wir uns erhalten.



Darauf wartet das nächste Finale in Berlin





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