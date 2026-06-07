VfB-Kapitän Karazor: WM-Frust, Liebesferien und ungewisse Zukunft

Atakan Karazor wurde aus dem türkischen WM-Kader gestrichen und verbringt den Hochzeitstag auf Mauritius. Beim VfB Stuttgart droht ihm ein schwerer Kampf um seinen Stammplatz.

VfB-Kapitän Atakan Karazor (29) wurde vergangene Woche überraschend aus dem WM-Kader der türkischen Nationalmannschaft gestrichen. Statt zum großen Turnier nach Katar zu reisen, verbringt der Mittelfeldspieler nun erholsame Tage mit seiner Frau Lisa-Marie (26) auf der Trauminsel Mauritius.

Östlich von Madagaskar feiert das Paar nicht nur den ersten Hochzeitstag, sondern genießt auch die sonnigen Strände und das türkisblaue Wasser. Nach dem sportlichen Rückschlag scheint der Kapitän des VfB Stuttgart die gemeinsame Zeit mit seiner Liebsten zu nutzen, um neue Kraft zu tanken. Doch während Karazor im Paradies entspannt, brodelt in Stuttgart die Gerüchteküche. Der 29-Jährige steht vor einem entscheidenden Sommer, denn seine Position im Team des VfB ist alles andere als sicher.

In der vergangenen Saison absolvierte der defensiv orientierte Mittelfeldspieler in der Bundesliga und der Europa League jeweils nur etwa zwei Drittel der möglichen Spielminuten. Diese Bilanz zeigt deutlich, dass Karazor keinen Anspruch auf einen Stammplatz mehr hat. Der VfB Stuttgart hat im Sommer 2025 mit Chema Andrés (21) einen vielversprechenden jungen Spieler verpflichtet, der auf derselben Position wie Karazor agiert.

Der Spanier bringt frischen Wind und gilt als starke Konkurrenz, zumal Karazor im internen Ranking des zentralen Mittelfelds ohnehin hinter Schlüsselspieler Angelo Stiller (25) zurücksteht. Stillers herausragende Leistungen haben das Interesse mehrerer europäischer Topklubs geweckt, darunter Juventus Turin, der FC Chelsea und Manchester United. Sollte Stiller den VfB verlassen, wäre dies ein herber Verlust, aber auch eine Chance für Neuzugänge. Bereits im Januar 2025 sicherte sich Stuttgart die Dienste von Grischa Prömel (31), der ablösefrei von der TSG Hoffenheim kam.

Der gebürtige Bad Cannstatter bringt nicht nur viel Erfahrung mit, sondern auch ausgeprägte Führungsqualitäten, ähnlich wie Karazor. Prömel dürfte daher sofort gesetzt sein und das Mittelfeld verstärken. Es ist gut möglich, dass der VfB in der kommenden Saison mit einer völlig neuen Doppelsechs aufläuft, die weder Karazor noch Stiller umfasst. Sollte Stiller den Verein verlassen, hat die sportliche Leitung um Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bereits einen Wunschkandidaten im Visier: Caspar Jander (23), derzeit beim englischen Zweitligisten FC Southampton unter Vertrag.

Der Ex-Nürnberger könnte die Lücke im zentralen Mittelfeld schließen, jedoch müsste Stuttgart eine hohe Ablösesumme investieren. Für Karazor selbst stellt sich die Frage, ob er sich dem wachsenden Konkurrenzdruck stellen oder eine neue Herausforderung suchen will. Sein Vertrag beim VfB läuft noch bis 2027, aber ein Abschied im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Kapitän seine Zukunft in Stuttgart sieht oder ob ihn ein anderer Verein lockt.

Fest steht: Der Sommer 2025 wird für Atakan Karazor ein entscheidender Wendepunkt in seiner Karriere. Während er auf Mauritius die Seele baumeln lässt, wird in der Heimat über seine sportliche Zukunft spekuliert. Die Fans des VfB hoffen, dass der Kapitän gestärkt zurückkommt und sich im Kampf um einen Stammplatz behauptet. Doch die Zeichen stehen auf Veränderung, und Karazor könnte bald vor einer schweren Entscheidung stehen





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