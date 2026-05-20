VfB Leipzig freut sich über den Aufstieg und planisiert Wiederholung im Oberhaus

Nachdem VfB LeipzigAndrea Pirlo. das Ticket für die Bundesliga-Bereitschaft. tolvene Saison sicherstellte, bereitet sich die Mannschaft weiter auf die zwei letzten Spiele der Saison vor.

Nach der errungenen Meisterschaft wieder mit dem Training. Gesendet wird sich auf die zwei letzten Spiele der Saison vorbereitet. Gegen die Würzburger Kickers soll am 28.

Mai (daheim) und 1. Juni (auswärts) im 3. Anlauf endlich der angestrebte Sprung in die 3. Liga gelingen.

Die Vorfreude ist riesig: Mehr als 5000 Karten gingen bereits in den ersten 24 Stunden weg. Die Tribüne ist bereits ausverkauft – und glänzt ab sofort mit 1200 neuen Schalensitzen. Die waren notwendig geworden, weil der DFB den Brandschutz der denkmalgeschützten Tribüne monierte und nicht für die 3. Liga zulassen wollte.

Die neuen Sitze sind nun quasi unentflammbar. Zudem wurde ein neuer, ebenfalls feuerfester Teppich verlegt. Viele helfende Hände der Fans trugen in den letzten Tagen dazu bei. Interessant sind die neuen Farben: Die Sitze leuchten jetzt in blau und weiß, was den Vereinsfarben des 1.

Deutschen Fußballmeisters VfB Leipzig entspricht und auch zur Farbe der sogenannten VfB-Tribüne passt. Der VfB, der unter diesem Namen einst auch in der Bundesliga spielte, fusionierte im Oktober 2021 mit dem Nachfolgeklub 1. FC Lokomotive Leipzig, der die Traditionslinie seit 1893 damit offiziell fortsetzt. Lok schickt sich nun an, zumindest mal in die 3.

Liga zurückzukehren. Weil dafür auch eine Menge Geld benötigt wird, wurde die Anzahl der LED-Banden am Spielfeldrand auf eine Länge von 300 Metern erhöht. Lok macht sich schick





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