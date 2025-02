VfB Lübeck startet ins neue Jahr mit einem unentschiedenen Remis gegen Holstein Kiel II

Trotz Überzahl konnte der VfB Lübeck im Nachholspiel des 21. Spieltages beim Tabellenletzten Holstein Kiel II nicht gewinnen. Die Partie endete mit einem 1:1.

So hatte sich der VfB Lübeck den Start ins neue Jahr sicher nicht vorgestellt. Im Nachholspiel des 21. Spieltages kamen die Grün-Weißen trotz Überzahl nicht über ein 1:1 beim Tabellenletzten Holstein Kiel II hinaus. Mit über 1.000 Fans im Rücken reiste der VfB Lübeck nach Kiel, um im Nachholspiel des 21. Spieltages auf die Bundesliga-Reserve von Holstein Kiel zu treffen. Über die Rollenverteilung in dieser Partie konnte es eigentlich keine zwei Meinungen geben.

Obwohl der VfB im bisherigen Saisonverlauf hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben war, ging der Drittliga-Absteiger als haushoher Favorit in die Partie gegen die Jungstörche, die in der Regionalliga Nord das Tabellenende zierten. Von einem Lübecker Sturmlauf war in den Anfangsminuten im Holstein-Stadion allerdings nichts zu sehen. Die Gäste versuchten von Beginn an, das Spiel an sich zu reißen, doch gegen die tief stehende Kieler Abwehr tat sich die Capretti-Elf schwer, Chancen zu kreieren. Die erste Chance des Spiels gehörte sogar den Hausherren. Nach einem Steilpass tauchte Köster in halblinker Position frei vor VfB-Keeper Didzilatis auf. Den anschließenden Querpass konnte Westphal in letzter Sekunde klären. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken im Mittelfeld. Bis zur ersten guten Chance des VfB dauerte es 39 Minuten. Pulido kam an der Strafraumgrenze zum Abschluss und verfehlte das Kieler Tor nur um Zentimeter. Kurz darauf war Pause. Auch nach dem Seitenwechsel taten sich beide Mannschaften in der Vorwärtsbewegung sehr schwer. Lübeck hatte weiterhin mehr vom Spiel, konnte dies aber nicht in Zählbares ummünzen. In der 60. Minute hatte der VfB die bis dahin beste Chance des Spiels. Lübeck schaltete schnell um und schickte Albrecht auf die Reise, der alleine aufs Tor zulief. Den ersten Versuch parierte KSV-Keeper Rothenhagen, den Nachschuss lupfte Albrecht knapp neben das Tor (60.). Allmählich schienen sich für Lübeck in regelmäßigen Abständen Räume zu öffnen. In der 67. Minute kam der VfB nach einem missglückten Abwehrversuch von Rothenhagen erneut in aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch der Torwart machte seinen Fehler mit einer Parade wieder gut. Ab der 70. Minute war Kiel nur noch zu zehnt. Der bereits verwarnte Borges ging zu rustikal in den Zweikampf und sah die Ampelkarte. In Überzahl sorgte Sommer schließlich für die späte Erlösung des VfB. Nach einem Freistoß konnte Rothenhagen im KSV-Tor den Ball nicht festhalten - Sommer stand goldrichtig und schob zum 1:0 ein. In der Schlussphase bot sich Lübeck sogar die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch Göttel setzte den Ball nach einem Zuspiel von Albrecht um Haaresbreite am Tor vorbei (80.). Stattdessen folgte in der 89. Minute die kalte Dusche für die Gäste: Die VfB-Abwehr war nach einem Einwurf unsortiert, und Hack nutzte die Unordnung eiskalt zum späten Ausgleich. In den letzten Sekunden warf Lübeck noch einmal alles nach vorne, doch der erhoffte Siegtreffer blieb aus. So endete die Partie mit einem 1:1 - ein Ergebnis, das für die Lübecker einem Fehlstart ins neue Jahr gleichkommt





