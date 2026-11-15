VfB-Präsident Wehrle widerlegt Uli Hoeneß-Kritik an der Vereinsführung

VfB-Chef Alexander Wehrle dementiert die Vorwürfe von Uli Hoeneß: Stuttgart verkaufte keine Stammspieler und investierte massiv. Die Kritik an der Sportleitung wird klar zurückgewiesen.

Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, hat die scharfen Angriffe des Ex-Bayern-München-Präsidenten Uli Hoeneß auf die aktuelle Vereinsführung energisch zurückgewiesen. Wehrle stellte in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau klar, dass die Vorwürfe regarding dem Verkauf von Schlüsselspielern und der mangelnden Unterstützung des Cheftrainers Sebastian Wehrle nicht der Wahrheit entsprechen. Der 51-jährige Verbandschef konterte die Aussagen seines Vorgängers und betonte, dass die Stuttgarter Geschäftsleitung ihre Strategien konsequent verfolgt und die Sportlichkeit des Teams stabilisiert hat. Diese klare Stellungnahme beendet die interne Unsicherheit, die nach den Äußerungen des 74-jährigen Hoeneß entstanden war.

Klare Dementierung der Stammspieler-Verkaufsvorwürfe

Die Kernkritik von Uli Hoeneß zielte darauf ab, dass die Führungsebene des VfB dem Trainerteam jedes Jahr die besten Spieler aus der Hand nehme, was die ambitionierten Ziele im europäischen Wettbewerb gefährde. Hoeneß äußerte gegenüber dem Sender ARD in der Sendung "Der Sonntags-Stammtisch" vor einer Woche, dass es falsch sei zu glauben, man könne bei dieser Strategie weiterhin die Champions League erreichen. Er forderte stattdessen ein höheres Risikoprofil, da das Unternehmen über ein enormes Potenzial verfüge, sowohl sportlich als auch durch die starke industrielle Basis im Großraum Stuttgart. Wehrle erklärte nun öffentlich, dass er diese Sichtweise nicht nachvollziehen könne und dass die Realität auf dem Transfermarkt eine ganz andere Geschichte schreibt.

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Der VfB-Präsident legte detailliert dar, dass im vergangenen Transfer Sommer keines der etablierten Stammspieler des Vereins verkauft wurde. Im Gegensatz zur Behauptung Hoeneß' hat der Verein die Mannschaft zusammengehalten und strategisch in den Kader investiert, um die sportliche Zukunft zu sichern. Einzig Chema hat den Verein Richtung Brighton verlassen, wobei der 21-jährige Mittelstürmer im letzten Sommer nur zu 41 Prozent der möglichen Spielminuten auf dem Platz stand. Da er somit nicht zu den absoluten Stammspielern gezählt werden kann, widerlegt dies die These eines massiven Abbaus der Leistungsträger. Die Führungsriege um Wehrle sieht ihre Maßnahmen damit als korrekt und notwendig an.

Strategische Investitionen und Nachwuchsintegration

Neben der Haltepolitik bei den Leistungsträgern hat der VfB Stuttgart signifikant in neue Verstärkungen investiert, um die Qualität des Teams nachhaltig zu steigern. Der Verein band drei namhafte Neuzugänge in seine Reihen ein, darunter Grischa Prömel von Hoffenheim, Dzenan Pejcinovic von Wolfsburg und Leo Sauer vom Feyenoord Rotterdam. Für diese drei Spieler gaben die Verantwortlichen knapp 50 Millionen Euro an Ablösesummen und Gehältern aus. Diese finanzielle Belastung demonstriert den Willen zur Investition und steht im direkten Widerspruch zu Hoeneß' Kritik, das Management scheue Risiken. Die Entscheidung für diese Summen wurde bewusst getroffen, um die sportliche Konkurrenzfähigkeit zu festigen.

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Ein weiterer wichtiger Pfeiler der aktuellen Strategie ist die Förderung des eigenen Nachwuchses, was den langfristigen Aufbau des Vereins stärkt. Alexander Wehrle hob besonders die Verpflichtung von Dennis Seimen hervor, der als Eigengewächs das Tor für die nächsten Jahre sichern soll. Die Integration von Seimen erfüllt nicht nur sportliche Notwendigkeiten, sondern erfüllt auch den Wunsch der VfB-Fans nach der Wiederverbindung mit dem eigenen Nachwuchs. Durch diese Maßnahmen zeigt der Verein, dass er sowohl kurzfristige sportliche Ambitionen als auch langfristige Strukturen im Blick hat. Die Kritik an der mangelnden Unterstützung des Trainerteams wird durch diese konkreten finanziellen und personellen Schritte eindeutig entkräftet.

Fehlende Erfolgszwänge und künftige Erwartungen

Uli Hoeneß hatte in seinen Aussagen implizit einen Druck auf das Management aufgebaut, der jedoch so nicht existiert. Wehrle betonte, dass weder intern noch extern jemals offiziell gefordert wurde, die Champions League qualifizieren zu müssen. Der Verein verfolgt eine nüchterne Linie, die auf nachhaltigem Aufbau und finanzieller Stabilität basiert, anstatt sich durch unrealistische Ziele unter extremen Druck zu setzen. Diese Haltung steht im Kontrast zur öffentlichen Wahrnehmung, die oft von den großen Erwartungen der Fans geprägt ist. Wehrle macht deutlich, dass das Management den Spagat zwischen finanzieller Verantwortung und sportlichem Ehrgeiz bereits erfolgreich meistert.

Trotz der aktuellen Investitionen und der stabilen Aufstellung blicken die Verantwortlichen nun mit einem bestimmten Fokus in die Zukunft. Der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart erwartet von der Geschäftsleitung, dass weitere Transfer-Erlöse erzielt werden. Diese Erwartungshaltung zielt darauf ab, die künftigen Finanzen des Vereins zu entlasten und weitere Investitionen zu ermöglichen. Im Bestfallszenario sollen diese zusätzlichen Mittel bereits im Winter generiert werden. Dieser Druck durch den Aufsichtsrat zeigt, dass der Verein trotz der aktuellen Stärke weiterhin auf eine ausgewogene Kassenlage achten muss. Die aktuelle Situation ist somit ein Balanceakt zwischen sportlichem Ehrgeiz und ökonomischer Vernunft.

Die Reaktion von Alexander Wehrle unterstreicht die professionelle Distanz, die der Verein zu öffentlichen Streitigkeiten wahrt. Während Uli Hoeneß als Managerlegende des deutschen Fußballs gilt und die Bundesliga stark geprägt hat, vertritt der VfB Stuttgart einen eigenen, pragmatischen Weg. Die klare Positionierung des Vorstands zeigt, dass man sich nicht durch externe Kritik von der eigenen Strategie abbringen lässt. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Investition von 50 Millionen Euro und die Haltepolitik der Stammspieler den erhofften sportlichen Erfolg bringen. Bis dahin bleibt der Verein den eigenen Zielen treu und ignoriert die emotionalen Ausfälle aus der Vergangenheit.