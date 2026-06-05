VfB-Profi Grischa Prömel eröffnet Padel-Tennis-Anlage in Esslingen

Grischa Prömel, Neuzugang des VfB Stuttgart, investiert in seine Heimatstadt Esslingen und eröffnet gemeinsam mit seinen Brüdern eine moderne Padel-Tennis-Anlage.

Der Fußballprofi Grischa Prömel kehrt nicht nur sportlich in seine Heimat zurück. Der neu verpflichtete Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart, der ablösefrei von der TSG Hoffenheim kam, investiert in Esslingen in eine andere Sportart.

Gemeinsam mit seinen Brüdern plant er die Eröffnung einer Padel-Tennis-Anlage. In Kooperation mit dem SV 1845 Esslingen entsteht im Sportpark Weil ein neuer Padel Club mit insgesamt vier Plätzen - drei für Doppelpartien und einer für Einzelmatches. Prömel äußerte sich begeistert: Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt umgesetzt bekommen. Es wurde Zeit, dass wir vor meiner Haustür in Esslingen eine Padel-Anlage haben.

Ich werde definitiv mit meinen Kumpels und Geschwistern häufiger vorbeischauen, um ein paar Runden zu spielen. Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, erlebt weltweit einen Aufschwung, besonders in Lateinamerika und Spanien ist die Sportart extrem populär. In Deutschland entwickelt sich Padel ebenfalls rasant weiter. Nachdem bereits sein Jugendverein RSK Esslingen eigene Padelplätze gebaut hat, folgt nun das Projekt des VfB-Stars, das die Infrastruktur in der rund 100.000 Einwohner zählenden Stadt weiter stärkt.

Neben seinen sportlichen und unternehmerischen Aktivitäten nutzte Prömel die Rückkehr nach Baden-Württemberg auch für persönliche Begegnungen. Kürzlich traf er sich in Tokio, einer Mega-Metropole mit über 33 Millionen Einwohnern, mit seinem Freund Koki Machida. Die beiden lernten sich während Prömels Zeit beim TSG Hoffenheim kennen, sind bis heute eng befreundet und verbrachten gemeinsam Zeit bei Sushi und einem Besuch im Kunstmuseum. Der kulturinteressierte Prömel ließ solche Aktivitäten auch in Japan nicht aus.

Es bleibt abzuwarten, ob er seinen japanischen Freund künftig in Esslingen zu einer Runde Padel einladen wird - eine Einladung, die die internationale Verbundenheit des Sports unterstreichen würde





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