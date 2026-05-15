VfB-Stars müssen sich für Kader-Nominierung bei Nagelsmann beweisen

Acht VfB-Stars müssen sich in einem Endspiel gegen Frankfurt beweisen. Sportlich geht es um die Champions League und für die deutschen Stuttgarter ist es die letzte Chance, sich mit Top-Leistungen für eine Kader-Nominierung zu bewerben.

Acht VfB-Stars müssen sich gegen Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr) in einem gleich doppelten Endspiel beweisen. Sport lich geht es für den VfB um den Einzug in die Champions League .

Für die deutschen Stuttgarter ist es zudem die letzte Chance, sich mit Top-Leistungen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) für eine Kader-Nominierung zu bewerben. Nächsten Donnerstag verkündet Nagelsmann den DFB-Kader für die USA. Und wird dabei auf frische Eindrücke aus Frankfurt setzen können. Nach BILD-Informationen ist der Bundestrainer nämlich beim Spiel der Eintracht gegen den VfB im Stadion!

Mittelstädt im direkten DFB-Duell mit Frankfurts Brown Maximilian Mittelstädt (29) spielt am Samstag gegen Frankfurt und gegen DFB-Linksverteidiger-Konkurrenten Nathaniel Brown (22). Im direkten Duell kämpft das Duo um den Platz hinter Leipzig-Star David Raum (28). Mittelstädt war zuletzt nicht nominiert, ist aktuell aber in überragender Form. So macht er Nagelsmann die Entscheidung besonders schwer.

Trainer Sebastian Hoeneß (44): "Es ist Maxi gelungen, in der wichtigen Endphase Top-Form zu erlangen. Das nehme ich wahr und kann ich auch an Daten ablesen. Er spielt defensiv wie offensiv auf sehr hohem Niveau. Er ist in seiner Prime, wie man so schön sagt.





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