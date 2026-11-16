VfB-Stürmer Demirovic und Pejcinovic vor Länderspielen unter Druck

Ermedin Demirovic und Dzenan Pejcinovic wollen in der Länderspielpause Selbstvertrauen tanken, bevor der VfB am Samstag auf Schalke antritt.

Die Stürmer des VfB Stuttgart wollen mit Schwung aus der Länderspielpause zurückkehren. Ermedin Demirovic, 28 Jahre alt, und Dzenan Pejcinovic, 21 Jahre alt, sind aktuell auf Länderspielreise. Demirovic spielt mit der bosnischen Nationalmannschaft, Pejcinovic mit der deutschen U21. Beide sollen sich für den VfB warm spielen, vor allem der Neuzugang Pejcinovic, der bislang in einer Krise steckt.

Am Dienstag bestreitet Demirovic das Nations-League-Spiel der Bosnier gegen Rumänien um 20.45 Uhr. Pejcinovic tritt mit den DFB-Talenten um 18 Uhr im Freundschaftsspiel in Kroatien an. Sportlich geht es für die deutsche U21 dabei nicht um das Allergrößte.

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Demirovic und Pejcinovic suchen nach Erfolgserlebnissen

Demirovic und Pejcinovic konnten in dieser Länderspielpause bislang noch kein Selbstvertrauen sammeln. Demirovic verlor mit Bosnien in Schweden mit 2:3, hatte in der gesamten Partie nur 17 Ballkontakte und nur einen Torschuss, der ungefährlich war.

Pejcinovic stand beim 1:2 gegen Belgien 79 Minuten auf dem Platz. Dabei fiel er vor allem als Vorlagengeber auf, konnte sich aber bislang nicht in den Vordergrund spielen. Beide Angreifer sollen am Dienstagabend endlich einen Erfolg feiern, damit das Sturm-Duo mit Torgefahr in den VfB zurückkehrt.

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Bosnien und die DFB-U21 mit unterschiedlichen Ausgangslagen

Die Ausgangslage der beiden Stürmer unterscheidet sich deutlich. Bosnien hat in der Nations-League-Gruppe B4 den zweiten Platz bereits sicher, für Demirovic geht es daher vor allem um Form und Spielpraxis.

Die DFB-U21 bestreitet dagegen ein Freundschaftsspiel ohne direkte Auswirkungen auf eine Tabelle. Torwart Dennis Seimen, 20 Jahre alt, ist ebenfalls mit Pejcinovic bei der U21 unterwegs. Für Pejcinovic bietet das Spiel die Chance, sich nach schwierigen Wochen wieder Vertrauen zu erarbeiten.

Weitere Nationalspieler des VfB sind ebenfalls im Einsatz. Bilal El Khannouss, 22 Jahre alt, stand am Freitag beim 5:1-Sieg Marokkos gegen den Niger in der Startelf. Am Dienstag folgt das Rückspiel der Afrika-Cup-Qualifikation gegen den Niger.

Schalke-Auswärtsspiel als nächster Prüfstein für den VfB

Der VfB Stuttgart trifft am Samstag um 18.30 Uhr auf den FC Schalke 04. Nach zwei Ligasiegen in Folge will und muss die Mannschaft in Gelsenkirchen weiter nach oben klettern, um den Anschluss an die Europa-Plätze zu halten.

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Vor diesem Spiel steht nur eine kurze Trainingswoche an. Yanik Spalt, 19 Jahre alt, ist erstmals für die österreichische Nationalmannschaft nominiert und kam beim 1:0 gegen Irland am Samstag nicht zum Einsatz. Am Dienstag um 20.45 Uhr könnte er gegen Israel sein Debüt feiern. Die deutschen Nationalspieler Finn Jeltsch, 19 Jahre alt, und Maximilian Mittelstädt, 29 Jahre alt, kehren am Mittwoch zurück zum Verein.