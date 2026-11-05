VfB Stuttgart: Alexander Wehrle präsentierts Sondertrikot für DRK-Aktion

VfB-CEO Alexander Wehrle stellt das neue Trikot vor. Das Heimspiel gegen Werder Bremen dient als Stiftungsspiety mit Logo des DRK Baden-Württemberg.

Der Geschäftsführer des VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, hat am Freitag offiziell das Sondertrikot für das anstehende Heimspiel vorgestellt. Das Spiel gegen Werder Bremen findet am kommenden Samstag um 18.30 Uhr statt und wird exklusiv im Fernsehen von Sky übertragen. Die Stuttgarter präsentieren sich in diesem besonderen Trikot, das nicht nur für den Wettkampf gedacht ist, sondern auch eine wichtige gesellschaftliche Botschaft transportiert.

Sondertrikot mit DRK-Logo als Zeichen der Solidarität

Das Trikot trägt auf der Vorderseite statt des normalen Sponsorenlogos das Emblem des Deutschen Roten Kreuzes Landesverband Baden-Württemberg. Diese Entscheidung wurde im Rahmen der von der VfB-Stiftung organisierten Kampagne "Brustring der Herzen" getroffen. Durch diese Maßnahme wird der Fokus während des gesamten Spiels auf das Engagement für Bedürftige gelenkt und nicht auf kommerzielle Interessen.

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Alexander Wehrle betonte in seiner Rede die Bedeutung dieses Schrittes für den Verein. Er erklärte, dass der Stiftungsspieltag genutzt werden soll, um gesellschaftliches Engagement deutlich zu machen. Ziel ist es, Menschen, die sich für andere einsetzen oder selbst Unterstützung benötigen, Raum und Sichtbarkeit zu geben. Dies unterstreicht die Verbundenheit des Clubs mit der lokalen Gemeinschaft.

Die Kooperation erstreckt sich über die reine Trikot-Präsentation hinaus. Am Tag des Spiels wird der DRK-Kreisverband Stuttgart einen neuen Bus erhalten, der vollständig durch Spenden finanziert wurde. Dieses Fahrzeug dient als Hitze- und Kältebus und bietet obdachlosen sowie wohnungslosen Menschen in Stuttgart Schutz und Unterstützung bei extremen Wetterlagen.

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LBBW Bank und DRK vereinen Kräfte für soziale Zwecke

Verena Laich, die Leiterin des Sponsorings bei der LBBW Bank, kommentierte die Partnerschaft als Herzensangelegenheit. Sie betonte, dass die Reichweite der Bank dort eingesetzt werden soll, wo sie echte Wirkung entfalten kann. Indem die Bank ihre Präsenz auf dem Trikot für das Deutsche Rote Kreuz freimacht, setzten sie gemeinsam ein starkes Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung im Sportbusiness.

Barbara Bosch, die Präsidentin des DRK Landesverbands Baden-Württemberg, würdigte die gemeinsame Arbeit. Sie erläuterte, dass man gemeinsam viel mehr Wirkung erzielen könne. Zuerst gab es nur einen Kältebus, nun wird dieser im Sommer durch einen Hitzebus ergänzt. Dies ist notwendig, da viele Menschen, die auf der Straße leben, in der Kälte erfrieren oder unter extremer Hitze leiden.

Erinnerung an frühere Hilfsprojekte des Vereins

Die aktuelle Initiative knüpft an frühere Aktionen des Vereins an. Bereits im Dezember 2024 war der VfB-Stürmer Serdar Undav an der Tour des Stuttgarter Kältebusses beteiligt. Diese historische Beteiligung zeigt, dass das Engagement für benachteiligte Menschen in Stuttgart eine Tradition im Verein hat und nun auf eine breitere Grundlage gestellt wird.

Durch diese umfassende Kampagne wird das Heimspiel gegen Werder Bremen zu einem Event mit hoher sozialer Relevanz. Fans und Zuschauer können nicht nur dem Fußball folgen, sondern auch ein klares Signal für die Unterstützung der lokalen Hilfsstrukturen setzen. Die Kombination aus Sport und sozialem Engagement soll die Sichtbarkeit des DRK und der von ihm betreuten Gruppen in der Öffentlichkeit nachhaltig stärken.