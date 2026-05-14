VfB Stuttgart: Alle Spieler fit, Finn Jeltsch zurück im Mannschaftstraining

Der VfB Stuttgart hat vor dem Endspiel um die Champions-League-Qualifikation in Frankfurt alle Spieler fit gemeldet. Zuletzt fehlte Finn Jeltsch (19) aufgrund einer Verletzung an der Bauchmuskulatur, doch jetzt ist er wieder im Mannschaftstraining und könnte eine Option für das Spiel in Frankfurt sein. Auch Kapitän Atakan Karazor (29) fällt aus, aber Sturm-Star Deniz Undav (29) wird die Kapitänsbinde übernehmen.

Pünktlich zu den beiden wichtigsten Partien der Saison sind beim VfB Stuttgart alle Spieler fit. Vor dem Endspiel um die Champions-League-Qualifikation in Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) gibt es keine verletzten Profis mehr.

Zuletzt fiel Abwehr-Talent Finn Jeltsch (19) wegen einer Verletzung an der Bauchmuskulatur aus. Jetzt ist der Innenverteidiger zurück im Mannschaftstraining und schon eine Option für das Spiel in Frankfurt. Jeltsch steht mit seinem modernen Verteidigen und den mutigen Vorstößen im Aufbau wie kaum ein anderer Spieler für den Fußball unter Trainer Sebastian Hoeneß (44). Dass Jeltsch jetzt zurück ist, könnte ein entscheidender Faktor für die Spiele in Frankfurt und beim DFB-Pokal-Finale gegen die Bayern (23.

Mai) in Berlin werden. Hoeneß über den DFB-U21-Nationalspieler: „Einen Einsatz über 90 Minuten würde ich noch ausschließen. Da bewegen wir uns an der Grenze. Aber Finn ist ein Spieler, dem man das von der Verfassung zutraut, dass er die Belastung aushält. Das ist aber noch nicht final entschieden.





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