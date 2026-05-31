VfB Stuttgart an Tim van der Leij interessiert - Talent aus den Niederlanden im Fokus

Der VfB Stuttgart erwägt die Verpflichtung des niederländischen Stürmers Tim van der Leij. Der 20-Jährige überzeugte in der zweiten Liga mit 17 Toren und wird mit Erling Haaland verglichen. Geplant ist zunächst der Einsatz für die U21.

Der VfB Stuttgart zeigt Interesse an Tim van der Leij, einem vielversprechenden Stürmer aus der niederländischen zweiten Liga. Der 20-jährige Holländer, der in der vergangenen Saison 17 Tore für RKC Waalwijk erzielte und als Aufsteiger maßgeblich zum sechsten Platz beitrug, wird aufgrund seiner kräftigen Statur und seines Spielstils bereits mit Weltstars wie Erling Haaland verglichen.

Die Ablösesumme soll eine hohe sechsstellige Größenordnung erreichen. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß traut dem Spieler großes Potenzial zu und sieht gewisse Ähnlichkeiten zu Nick Woltemade, der den Verein einst für eine Rekordsumme verließ. Da van der Leij noch jung ist, plant der VfB zunächst mit ihm für die U21 in der 3. Liga, mit der Perspektive, sich über das Training bei den Profis zu empfehlen.

Ein vergleichbares Beispiel ist Ramon Hendriks, der ähnlich über die zweite Mannschaft kam und sich schnell bei den Profis etablierte. Der VfB setzt also auf eine langfristige Entwicklung des Talents





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