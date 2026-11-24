Angelo Stiller ist nach Adduktorenverletzung fit. Der VfB-Spielmacher reist am Dienstag zur Champions-League-Partie am Mittwoch bei Inter Mailand.

Der VfB Stuttgart startet am Dienstagmittag zur Champions-Ligue-Auswärtspartie bei Inter Mailand. Mit an Bord ist der 25-jährige Spielmacher Angelo Stiller, der vier Wochen nach seiner Adduktorenverletzung wieder ins Aufgebot aufgenommen wird. Die Reise führt den Verein am Mittwochabend zur Kick-off-Zeit um 21 Uhr, wobei das Spiel über den Sender DAZN live übertragen wird.

Medizinische Freigabe für das italienische Highlight

Angelo Stiller hat nach seinen Abschlusstrainingseinheiten am Dienstagvormittag in Stuttgart seine volle Einsatzfähigkeit bewiesen. Der DFB-Star nahm mit den Kollegen am Feld teil und wechselte im Anschluss an ein Vier-Augen-Gespräch mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß ein türkisfarbenes Leibchen an. Diese visuelle Bestätigung markiert den endgültigen Startschuss für seine Teilnahme am wichtigen Kracher in der Königsklasse.

Also read Jamie Leweling: VfB Stuttgart und Inter Mailand im Fokus

Die medizinische und sportliche Abklärung verlief positiv, sodass sowohl die Arztrunde als auch der Spieler selbst das Grüne Licht gaben. Es bestand bereits von Anfang an der klare Plan, dass Stiller nur dann mit nach Italien reist, wenn eine realistische Chance auf einen konkreten Einsatz im Spiel besteht. Diese strenge Vorgabe wurde nun erfüllt.

Trainer Hoeneß und Stiller hochmotiviert für den Gegner

Trainer Sebastian Hoeneß steht vor der Aufgabe, seine Startelf für das Duell mit dem amtierenden italienischen Meister zu bestimmen. Angesichts des Status von Stiller als Schlüsselspieler ist es kaum vorstellbar, dass Hoeneß den 25-Jährigen freiwillig auf der Bank lässt. Der Spielmacher selbst zeigt sich nach der langen Verletzungspause hochmotiviert, die Herausforderung gegen den starken Gegner anzunehmen.

Advertisement

Die Rückkehr von Angelo Stiller in die Gruppe stärkt das Vertrauen in die Erfolgsaussichten des VfB. Die Taktik des Klubs setzt stark auf die Spielanlage von Stiller, der in solchen hochkarätigen Begegnungen oft den Unterschied machen kann. Die Motivation in der Mannschaft ist spürbar, da ein gutes Ergebnis in Mailand strategisch wertvoll sein könnte.

VfB-Legende Hansi Müller lobt Stillers Qualität

Hansi Müller, der als VfB-Legende von 1982 bis 1984 selbst für Inter Mailand auf dem Platz stand, sieht in der Rückkehr von Stiller einen enormen Vorteil für die Stuttgarter. Er bewertet die technischen Fähigkeiten des 25-Jährigen als entscheidend für die Auftritte gegen europäische Spitzenklassen. Für Müller ist Stiller der Schlüsselspieler, da er durch geniale Technik und Übersicht punktet.

Müller betonte weiter, dass Stiller im Kopf seinen Gegenspielern oft einen Schritt voraus ist. Diese kognitive Überlegenheit ermöglicht es ihm, in schwierigen Situationen immer die richtige Lösung zu finden. Gerade bei einem Spiel von diesem Kaliber wird diese mentale und technische Stärke als extrem wichtig erachtet. Die VfB-Interna sind daher sicher froh, dass der Spielmacher wieder verfügbar ist und zur Verfügung steht.