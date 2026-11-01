VfB Stuttgart besiegt Bayer Leverkusen mit 4:2

Der VfB Stuttgart gewinnt das Top-Duell bei Bayer Leverkusen mit 4:2. Torschützen Demirovic und El Khannouss sichern den dritten Saisonsieg für Trainer Hoeneß.

Der VfB Stuttgart hat bei Bayer Leverkusen ein bedeutendes Spiel in der Bundesliga gewonnen. Die schwache Startphase der Saison scheint überwunden, denn die schwäbische Elf entschied das turbulente Duell am letzten Spieltag mit 4:2 Toren für sich. Dieser Sieg ist wichtig, um sich etwas von der Gefahrenzone in der Tabelle zu entfernen. Trainer Sebastian Hoeneß kann nun auf Selbstvertrauen für das kommende knifflige Auswärtsspiel am Dienstag setzen. Die Werkself erlitt damit den zweiten Rückschlag in Folge im Kampf um die Spitzenplätze.

Torjäger sorgen für Vorsprung

Die Torgefährlichkeit des VfB Stuttgart zeigte sich besonders deutlich in der ersten Halbzeit. Dodi Lukebakio erzielte in der 22. Minute das erste Tor nach einem klaren Konter. Kurz nach der Pause erhöht Bilal El Khannouss in der 51. Minute die Führung. Beide Treffer trugen zum dritten Saisonsieg des Teams bei. Das Team agierte dabei gnadenlos effizient und nutzte seine Chancen präzise. Bayer Leverkusen kam durch Patrik Schick in der 29. Minute und Ibrahim Maza in der 79. Minute zu Treffern, doch dies reichte nicht zum Ausgleich.

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Hitzige Szene vor der Pause

Das Spiel begann in einer hitzigen Anfangsphase, in der sich die Schwaben von Minute zu Minute besser ins Spiel arbeiteten. Dodi Lukebakio nutzte die erste große Chance im Nachsetzen. Er profitierte dabei davon, dass Bilal El Khannouss zuvor am Leverkusener Torhüter Mark Flekken gescheitert war. Als die Rheinländer in Diskussionen mit Schiedsrichter Benjamin Brand verstrickt waren, legte der VfB Stuttgart nach. Alex Leweling traf nach einer Ecke aus dem Gewühl. Daraufhin rollte eine Angriffsfolge nach der anderen auf die Stuttgarter Defensive zu. Schick erzielte per Kopf den Anschluss und eröffnete eine Druckphase bis zur Pause.

Ibrahim Maza setzte den Ball wuchtig an die Latte, als er in der 33. Minute eine weitere Gefahr darstellte. Der VfB entwickelte nur noch einmal nennenswerte Gefahr für das Tor. Auch Alex Leweling traf den Querbalken in der 44. Minute. Hinzu kam ein unnötiges Foul von Serhou Guirassy, das zu einer Rudelbildung führte. Schiedsrichter Brand reagierte konsequent und zeigte viermal Gelb. Diese Szene sorgte für Aufsehen und unterstrich die körperliche Ausrichtung des Duells.

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Erfolg durch Abwehrstärke und Konter

Die Leverkusener Profis setzten ihre Drangphase in der zweiten Halbzeit zunächst fort. Bisher war die Siegesserie der Werkself bei der TSG Hoffenheim mit 0:3 gerissen. Doch inmitten dieser Bemühungen erhöhte Bilal El Khannouss mit einem Flachschuss auf 3:1. Der VfB konnte sich dabei auf die Leistungen von Torhüter Dennis Seimen verlassen. Seimen hielt sein Team im Spiel, als der Druck am größten war. Zudem spielte Torjäger Dodi Lukebakio eine entscheidende Rolle in der Umsetzung von Kontern.

Ein perfekter Konter wurde über Serhou Guirassy sauber vollendet. Der Ball landete schließlich bei Lukebakio, der keine Mühe hatte, den Ball ins Netz zu befördern. In einer weiter hitzigen Partie kamen die Rheinländer noch einmal heran, um das Ergebnis zu kippen. Dennoch reichte es nicht mehr zum Anschlusstreffer oder zum Gleichstand. Der VfB Stuttgart behielt die Nerven und sicherte die drei Punkte. Mit diesem Ergebnis stärkt das Team seine Position und zeigt, dass es gegen die besten Mannschaften der Liga mithalten kann.

Die Leistungen der einzelnen Akteure waren insgesamt überzeugend. Während die Offensivspieler ihre Chancen klar nutzten, stand die Defensive unter der Leitung von Dennis Seimen stabil. Mark Flekken blieb bei Leverkusen nur selten vor Problemen, konnte aber die zahlreichen Schüsse nicht alle abwehren. Benjamin Brand hatte als Unparteiischer viel zu tun und zeigte eine konsequente Linie. Die Taktik von Sebastian Hoeneß ging auf, da die schwedischen und marokkanischen Spieler ihre Aufgaben im Angriff hervorragend ausführten. Patrik Schick und Ibrahim Maza waren bei Bayer die einzigen Lichtblicke in einer enttäuschenden Partie.

Der Sieg bei Bayer Leverkusen ist ein wichtiges Signal für die remainderder der Saison. Der VfB Stuttgart hat damit gezeigt, dass er auch gegen Top-Teams bestehen kann. Die bisherigen Probleme in der Startphase scheinen der Vergangenheit anzugehören. Mit dieser Leistung hat sich das Team einen wichtigen Schritt zur Europa-League-Qualifikation gemacht. Die Atmosphäre im Stadion war intensiv, doch die Konstanz der Stuttgarter war entscheidend. Jetzt gilt es, die Form in die nächsten Spiele zu übernehmen. Das anstehende Spiel in der Champions League wird eine weitere Prüfung sein, doch die Moral im Kader ist gestiegen. Die Fans können enttäuscht sein über die Abwehrschwächen, doch das Ergebnis spricht eine klare Sprache.