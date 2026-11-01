Der VfB Stuttgart gewinnt in Leverkusen mit 4:2 und sichert den dritten Sieg. Trainer Hoeneß und Spieler wie Demirovic zeigen sich motiviert, die Krise nachhaltig zu meistern.

Am Samstagabend feierte der VfB Stuttgart einen entscheidenden Dreier im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß, der 44 Jahre alt ist, sicherte sich mit einem 4:2-Erfolg den dritten Sieg in der aktuellen Liga-Saison. Durch diese Leistung konnte die Mannschaft ihren abstiegsbedrohten Platz verlassen und den direkten Abwärtstrend stoppen. Die Krisenstimmung, die die letzten Spiele geprägt hatte, wurde damit vorerst beendet.

Mut und Defensivstärke gegen Bayer

Die Spielintelligenz und die Einstellung der Stuttgarter waren im Vergleich zu den vorangegangenen Partien deutlich verbessert. Spieler wie Ermedin Demirovic, der 28 Jahre alt ist und doppelt traf, betonte nach dem Spiel, dass die Mannschaft bereits nach der Niederlage gegen Gladbach erkannt hatte, dass wieder die Basics gezeigt werden müssen. Die Spieler haben keine Ausreden mehr gesucht, sondern die Probleme in der Kabine und nach außen hin klar benannt. Diese Ehrlichkeit führte zu einer mutigen Spielweise nach vorne und einer sehr kompakten, aggressiven Defensive. Kampf und Leidenschaft waren die treibenden Kräfte für den Erfolg.

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Demirovic warnt vor Übermut

Trotz des wichtigen Sieges mahnt Ermedin Demirovic zur Vorsicht und Realismus. Er erklärte, dass ein einzelner Sieg in Leverkusen nicht ausreicht, um die Situation als komplett gelöst zu betrachten. Die Energie und die Qualität der Leistung müssten auf jedes weitere Spiel übertragen werden, um den Aufwärtstrend nachhaltig zu festigen. Die Spieler wissen, dass sie sich beweisen müssen, dass das verbesserte Auftreten kein Einzelfall war. Nur durch konsequente Arbeit in jedem Duell kann die Mannschaft die Sicherheit der oberen Tabellenplätze langfristig halten.

Atakan Karazor übernimmt Schlüsselrolle

Eine wichtige Stütze in der Defensive war der 30-jährige Atakan Karazor. Er ersetzte den verletzten Angelo Stiller, der 25 Jahre alt ist und an Adduktorenproblemen litt. Karazor übernahm die Rolle im defensiven Mittelfeld und zeigte eine starke Leistung, die das Zentrum der Abwehr schloss. Seine Präsenz und Übersicht halfen dem Team, die Chancen der Leverkusener zu minimieren. Sollte der türkische Nationalspieler auch in den kommenden Spielen im Fokus stehen und die Defensive stabilisieren, könnten die Chancen auf eine schnelle Beendigung der Krise deutlich steigen.

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Ausblick auf Playoffs und Bremen-Spiel

Der VfB Stuttgart blickt nun mit gesteigertem Selbstvertrauen auf die kommende Phase. Ein möglicher Erfolg im nächsten Europapokal-Spiel in Istanbul, wo das Team dreifach treffen könnte, wäre ein weiterer positiver Schritt. Die Playoffs wären damit greifbar näher, und die frühere Nervosität würde einer neuen Euphorie weichen. Das letzte Spiel vor der Länderspielpause findet am 7. November um 18.30 Uhr gegen Werder Bremen statt. Mit dem Rückenwind des Leverkusener Sieges wird die Mannschaft versuchen, auch in dieser Partie Punkte zu sammeln und die Krise endgültig hinter sich zu lassen.

Konsequente Umsetzung der Taktik

Trainer Hoeneß hat die taktischen Anweisungen klar vermittelt und die Spieler zu mehr Risiko im Offensivspiel ermutigt, ohne die Defensive aus den Augen zu verlieren. Die Reaktion auf die vorherigen Rückschläge war diszipliniert und fokussiert. Besonders die Verbindung zwischen Defensive und der schnellen Umstellung auf den Konter funktionierte gegen Leverkusen hervorragend. Dieses Muster muss nun in den folgenden Spielen gegen andere Gegner wiederholt werden, um die Tabellenposition zu festigen und die sportliche Zukunft des Vereins sicherzustellen.