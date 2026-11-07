VfB Stuttgart besiegt Werder Bremen durch Mittstädt-Treffer

Werder Bremen verliert das Spitzenspiel beim VfB Stuttgart mit 0:1. Jeff Chabot stoppt Niclas Füllkrug, Maxi Mittstädt trifft zur Entscheidung.

Der VfB Stuttgart setzt im Topspiel der Bundesliga einen deutlichen Strich unter die aktuelle Auftragnehme-Welle um Werder Bremen. Das Duell endete mit einem klaren 0:1-Erfolg für die Gastgeber aus Baden-Württemberg, was die tabellarische Ordnung im oberen Mittelfeld erneut bestätigt. Für den SC Freiburg ist die Niederlage ein herber Rückschlag, da die Bremer in der vergangenen Woche noch hohe Erwartungen an die offensive力量 geknüpft hatten.

Füllkrug bleibt unter der Stromlinie

Niclas Füllkrug, der am Donnerstag von Bundestrainer Jürgen Klopp in die Nationalelf zurückberufen worden war, startete nicht in die erwartete Hochform. Der 33-jährige Stürmer zeigte sich in der ersten Halbzeit extrem blass und traf nicht, obwohl er zuvor als zentraler Hoffnungsträger galt. Seine Leistung wurde maßgeblich durch die Abwehrarbeit des VfB-Kanters Jeff Chabot unterbunden, der ihn fast vollständig kaltstellte.

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Die physische Härte der Defensive schlug sich sogar in einer gelben Karte für Füllkrug nieder. In der 24. Minute sah der Werder-Knipser nach einem Arm-Einsatz gegen Chabot seine erste Gelbe Karte der gesamten Spielzeit. Dies unterstrich deutlich, dass der VfB die Angriffe des Gegners nicht nur technisch, sondern auch durch klare Grenzen einzudämmen wusste.

Mittstädt entscheidet die Partie frühzeitig

Die entscheidende Phase des Spiels ereignete sich bereits am frühen Abend, als Stuttgart in der 7. Minute durch Maxi Mittstädt die Führung erzielte. Nach einem feinen Spielzug traf der 29-jährige Flügelspieler am zweiten Pfosten unhaltbar und sorgte für Jubel auf der Südtribüne. Dieser Treffer markierte nicht nur den ersten Sieg nach der früheren Niederlage gegen Galatasaray, sondern auch eine persönliche Bestätigung.

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Mittstädt würdigte seine Nominierung durch Klopp mit einem emotionalen Triumph. Im Anschluss an den Treffer widmete er seinen Jubel seiner Frau Lea, mit der er in wenigen Wochen Nachwuchs erwartet. Seine Gestik formte dabei ein L für Love, was seine persönliche Motivation für den entscheidenden Moment im Bundesliga-Kampf verdeutlichte.

Werders Offensivauffälligkeiten und Abwehrresilienz

Trotz der frühen Führung ließ der VfB die Partie nicht völlig aus den Händen gleiten, da die Bremer in der zweiten Halbzeit nachlegten. In der 51. Minute fand ein Traumpass von Füllkrug Youri Regeer, der alleine vor Dennis Seimen stand. Diese Mega-Chance zum Ausgleich ließ Seimen jedoch stehen und bewies damit seine Klassenzugehörigkeit als Torwart.

Auch in der Schlussphase häuften sich die Chancen für Werder Bremen, doch die Defensive um Dennis Seimen sowie das eigene Tor hielten stand. In der 75. Minute vergab Reis eine weitere aussichtsreiche Situation, wobei Seimen erneut den Unterschied zwischen Punkt und Unentschieden ausmachte. Insgesamt blieb Werder in der ersten Halbzeit ohne echte Torchance und konnte den Rückstand nie wirklich gefährlich machen.

Tabellenanalyse und Ausblick auf die weitere Saison

Das Ergebnis hat direkte Auswirkungen auf die Positionierung in der Liga. Werder Bremen verliert zwar nach dem ersten Spieltag wieder ein Bundesligaspiel, bleibt aber weiterhin im oberen Tabellendrittel gesichert. Für den VfB Stuttgart stellt der Sieg gegen den direkten Konkurrenten eine wichtige Stabilisierung dar, nachdem man zuvor gegen Galatasaray mit 0:2 unterlag.

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Nico Schlotterbeck und das gesamte Team um Trainer Sebastian Hoeneß können nun entlastet aufatmen, während Werder Bremen vor der Aufgabe steht, die offensive Linie wieder zu schärfen. Die Partie zeigte klar, dass individuelle Brillanz wie die von Füllkrug nur schwer gegen eine geschlossene defensive Organisation des VfB anzukommen ist, solange keine konsequenten Torchancen herausgespielt werden.