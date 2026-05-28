Der VfB Stuttgart hat den Marktwert seines Kaders auf 401 Millionen Euro getrieben, was einen neuen Rekord für die Mannschaft darstellt. Der Wert hat sich seit Anfang Mai um 18 Millionen Euro erhöht.

Die VfB-Stars machen die Marktwert e teurer! Der VfB Stuttgart hat in der aktuellen Saison viele Erfolge gefeiert. Das hat den Marktwert des Kaders auf 401 Millionen Euro getrieben.

Dies ist ein neuer Rekord für die Mannschaft. Der Wert hat sich seit Anfang Mai um 18 Millionen Euro erhöht, was einer Steigerung von 4,7 Prozent entspricht. Der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ist seit Dezember 2022 im Amt und hat den Marktwert des Kaders von 124,2 Millionen Euro auf jetzt 401 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Dies ist ein großer Erfolg für die Mannschaft.

Der Trainer Sebastian Hoeneß hat mit seinen cleveren Deals auf dem Transfermarkt und den tollen sportlichen Erfolgen die VfB-Mannschaft so wertvoll wie noch nie gemacht. Ein Trio, bestehend aus Finn Jeltsch, Ramon Hendriks und Chema Andrés, hat durch ihre Top-Leistungen jeweils ihren Marktwert um fünf Millionen Euro gesteigert. Der VfB-Stoßtrupp ist also sehr erfolgreich. Es gibt jedoch auch Verlierer.

Der Marktwert von Kapitän Atakan Karazor, Lorenz Assignon und Ameen Al-Dakhil ist minimal gesunken. Besonders bitter ist der Fall von Badredine Bouanani, dessen Marktwert um zwei Millionen Euro abgesunken ist. Dies liegt daran, dass der Spieler unter Trainer Hoeneß keine Rolle spielt und in der Rückrunde kaum zum Einsatz kam





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