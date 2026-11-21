Deniz Undav verteidigt seine Leistung nach dem 0:0 gegen Schalke 04. Trainer Sebastian Hoeneß fordert mehr Effizienz bei den Chancen. Analyse zur aktuellen Form.

Deniz Undav steht mit dem VfB Stuttgart vor einer schwierigen Phase in der Bundesliga. Nach dem torlosen Remis beim FC Schalke 04 wartet der dreißigjährige Angreifer weiterhin auf seinen ersten Treffer in dieser Saison. Seine Bilanz von zehn absolvierten Spielen ohne Tor hat die öffentliche Wahrnehmung seiner Leistung beeinflusst. In der Folge reagierte der DFB-Nationalspieler deutlich gereizt auf kritische Fragen von Journalisten nach der Partie.

Reizwort Nullnummer bei Schalke 04

Die Stimmung im Kicker war bereits vor der Begegnung angespannt. Deniz Undav startete für den Aufsteiger aus Stuttgart von Beginn an, zeigte sich aber kaum gefahrbringend. Ein markanter Moment ereignete sich in der zweiundzwanzigsten Minute, als Trainer Sebastian Hoeneß den Stürmer scharf zurechtwies. Der Vorwurf lautete, Undav habe einen Luftzweikampf nicht angenommen. Diese Szene illustrierte den Druck, unter dem der Spieler in dieser Woche stand.

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Erst nach achtzig Minuten Spielzeit wurde Undav vom Platz geholt. Selbst eingeschätzt hat der Angreifer seine individuelle Leistung deutlich positiver als die Medien und das Publikum. Er betonte, in der ersten Halbzeit gute Pässe gespielt und zwei Torchancen kreiert zu haben. Es sei lediglich Pech gewesen, dass keine dieser Möglichkeiten in ein Tor mündete. Sein Fazit aus seiner Sicht war also nicht die Erwartung eines verlorenen Spiels.

In der zweiten Halbzeit positionierte sich Deniz Undav seiner Meinung nach immer dort, wo die Gefahr für das gegnerische Tor bestand. Leider erreichte der Ball in diesen kritischen Momenten nicht seinen Fuß. Mit dieser Erklärung versuchte der VfB-Stürmer, die Kritik an seiner Person zu entkräften und auf seine taktische Mitarbeit hinzuweisen, statt auf das fehlende Ergebnis.

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Trainer Hoeneß macht ganze Mannschaft verantwortlich

Sebastian Hoeneß lenkte die Schuldzuweisungen bewusst von der individuellen Figur auf das Kollektiv. Für den vierzigvierjährige Cheftrainer ist die mangelnde Effizienz das eigentliche Problem, nicht die Person Deniz Undav. Er hob hervor, dass genug Chancen vorhanden gewesen seien, diese aber nicht genutzt wurden. Diese Kritik gilt der gesamten Elf und nicht nur einem einzelnen Akteur im Angriffsverbund.

Der Trainer machte deutlich, dass dies nicht das erste Spiel war, in dem das Thema Abschlussstärke zur Sprache kam. Die Botschaft war klar: Das Team muss im abschließenden Schritt kälter werden. Es gehe um die kollektive Pflichterfüllung, wenn Situationen entstehen, die zu Toren führen können. Die beiden verlorenen Punkte waren für ihn also ein Symptom der Gruppenschwäche im letzten Drittel.

Deniz Undav selbst rechtfertigte sein Auftreten in der Pressekonferenz mit der Perspektive des geholten Punktes. Er wies die Vorstellung zurück, das Spiel sei als Niederlage zu betrachten. Natürlich sei das Resultat nicht gut, da der Anspruch stets im Sieg bestehe. Man hätte jedoch auch verlieren können, dies sei jedoch vermieden worden. Für ihn war die Einigung auf einen Punkt daher akzeptabel.

Auswirkungen auf die Stuttgarter Saison

Die anhaltende Torflaute von Deniz Undav stellt eine besondere Herausforderung für die Offensive des VfB dar. Mit zehn Spielen ohne Treffer hat sich eine statistische Lücke aufgebaut, die nur durch direkte Torgefahr geschlossen werden kann. Die Kombination aus individueller Kritik am Spieler und der kollektiven Mahnung des Trainers Sebastian Hoeneß zeigt, dass der Druck auf die Angreifer steigt.

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Die Zukunft wird zeigen, wie schnell der Stürmer sein erstes Tor erzielt. Bisher bleibt die Suche nach dem entscheidenden Treffer im VfB-Kader ungekrönt. Die Mannschaft muss ihre Effizienz in den kommenden Spielen deutlich steigern, um die zwei Punkte gegen Schalke 04 wettzumachen und wieder in die Gewinnspirale zu kommen.