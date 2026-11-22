Der VfB Stuttgart bleibt gegen Schalke 04 ohne Sieg. Kapitän Deniz Undav steht aufgrund mangelnder Effizienz und fehlender Kompaktheit in der Kritik.

Der VfB Stuttgart präsentiert sich in der aktuellen Bundesliga-Saison als team, das trotz offensiver Talente nicht die notwendige Konstanz aufbringt. Nach dem torlosen Remis beim FC Schalke 04 bleibt der Tabellenstand im Mittelfeld erhalten, während der Abstand zu den führenden Teams weiter wächst. Eine besondere Fokusrichtung der Kritik richtet sich nun auf den Kapitän und Torjäger Deniz Undav, dessen Formkurve bisher nicht den erwarteten Tiefpunkt zeigt.

Effizienzprobleme bei Deniz Undav und Trainerreaktion

Deniz Undav, 30 Jahre alt, hatte beim Auswärtsspiel bei Schalke 04 von der ersten Minute an einen sehr schweren Stand gegen die Defensive der Gelsenkirchener. Obwohl der Stürmer als etabliertes Tor gefährliches Offensivtalent gilt, ließen sowohl seine Abschlusskraft als auch sein körperlicher Einsatzwunsch deutlich zu wünschen übrig. Besonders in der 27. Minute wurde deutlich, wie unglücklich die Aktion des Spielers war: Undav erhielt nach einem Luft-Zweikampf, den er beinahe verweigert hätte, einen scharfen Anpfiff von Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Diese Szene blieb nicht isoliert, sondern war Teil einer Reihe von Momenten, die den Trainer, 44 Jahre alt, nachhaltig auf die Palme brachten. Obwohl die Medien, darunter BILD, auf diese Vorfälle ansprachen, wich die Doppelspitze aus Schalke und Stuttgart einer detaillierten Diskussion über das einzelne Verhalten. Undav selbst verteidigte seine Leistungen und betonte, dass er in der ersten Halbzeit einige gute Bälle gespielt und zwei klare Chancen gehabt habe. Ihm fehle lediglich das nötige Glück, da keine seiner Möglichkeiten ins Tor gegangen sei.

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Trainer Hoeneß kritisiert Mannschaftskompa kt statt Einzelproblem

Sebastian Hoeneß verzichtete darauf, die Kontroverse um den Einzelnen weiter zu schüren, sondern lenkte den Fokus auf das gesamtteamle Problem. Der Trainer betonte, dass die created Chancen nicht genutzt wurden und dies kein isoliertes Versagen eines einzelnen Spielers sei. Für Hoeneß liegt das Hauptproblem in der kollektiven Unfähigkeit, die erarbeiteten Vorteile in Ergebnisse umzumünzen. Die Saison verläuft sowohl für den Verein als auch für Deniz Undav persönlich enttäuschend. Statistisch gesehen gelangen dem Angreifer in 16 Pflichtspieleinsätzen erst zwei Treffer. Auch auf internationaler Ebene hat sich seine Situation verschlechtert: Unter Bundestrainer Jürgen Klopp findet Undav aktuell keinen festen Platz in der Nationalmannschaft. Die Kombination aus klubinterner Enttäuschung und außenstehender Kritik hat bei dem Kapitän eine dünne Haut hervorgerufen. Auf kritische Fragen nach dem Spiel reagierte er abweisend und betonte, dass man kein Spiel verloren habe, sondern einen Punkt geholt habe. Sein Anspruch sei es zwar, hier zu gewinnen, aber man habe auch verlieren können, ohne es tatsächlich zu tun.

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Interne Kritik und fehlende Abstimmung im Mittelfeld

Während Kapitän Undav die Situation relativiert, ordnen andere Akteure der Mannschaft das Ergebnis und die Leistung weitaus kritischer ein. Grischa Prömel, der im Anschluss an das Spiel mit Sky Sport sprach, machte deutlich, dass sich der VfB Stuttgart aktuell nicht leicht von der Hand spielen lasse, aber trotzdem viel investieren müsse. Prömel attestierte dem Team, dass man auf jeden Fall noch viel mehr Kraftreserven im Tank habe. Das fehlende Ergebnis sei jedoch auf eine defizitäre Abstimmung auf dem Platz zurückzuführen. Jeder Spieler habe tendenziell sein eigenes Spiel gemacht, anstatt im kollektiven Verbund zu agieren. Diese Beobachtung unterstreicht, dass das Problem tiefer reicht als nur die aktuelle Form von Deniz Undav. Der Verein muss an diesen strukturellen Schwächen arbeiten, um die aktuelle Stagnation in der Tabelle zu durchbrechen.

Auswirkungen auf Tabellenplatz und zukünftige Strategien

Das 0:0 bei Schalke 04 hat keine direkten sportlichen Strafen zur Folge, festigt aber den Eindruck, dass der VfB Stuttgart Schwierigkeiten hat, Spiele klar zu entscheiden. Die Schwaben stecken fest im Mittelfeld fest, während die Abstände nach oben größer werden. Für Deniz Undav bedeutet diese Entwicklung einen weiteren Druck, da seine persönliche Statistik mit zwei Toren in 16 Spielen unter seinen bisherigen Maßstäben liegt. Die fehlende Berücksichtigung durch Jürgen Klopp in der Nationalelf verschärft die Lage zusätzlich. Beide Seiten, Verein und Spieler, stehen vor der Aufgabe, die Kompaktheit und Effizienz zurückzugewinnen. Ohne eine signifikante Verbesserung der Teamleistung und der individuellen Konversion ist eine Rückkehr an die Tabellenspitze schwer vorstellbar. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft die internen Probleme schnell genug lösen können, um die negative Talfahrt zu stoppen.