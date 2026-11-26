Bilal El Khannouss verzögerte den Mannschaftskreis vor Inter Mailand durch sein Gebet. Kapitän Ermedin Demirovic zeigte Verständnis für den Ritus des VfB-Spielers.

Bilal El Khannouss hat den VfB-Sturm vor dem Champions-League-Auftakt in Mailand kurzzeitig im Unklaren gelassen. Der marokkanische Spielmacher verzögerte den letzten Mannschaftskreis, da er sein traditionelles Gebet nach beenden wollte. Diese Handlung führte zu einer kurzen, aber merkwürdigen Szene auf dem Platz des San-Siro-Stadions.

Der Ablauf am Rand des San-Siro-Stadions

Kurz bevor Ermedin Demirovic als Kapitän die Spieler für den wichtigen Kick gegen Inter Mailand zusammenrief, fehlte El Khannouss. Der 22-jährige Verband stand rund 20 Meter entfernt an der Mittellinie. Mit ausgestreckten Armen betete er still und konzentriert, während seine Kollegen bereits im Kreis standen.

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Dieses Verhalten sorgte anfangs für Verwirrung unter den Teamkollegen. Die meisten Spieler waren ungeduldig und warteten auf den Startschuss für das wichtige Spiel. El Khannouss ließ seine Mitspieler jedoch wissen, dass er noch nicht bereit war. Erst nachdem er sein Gebet beendet hatte, gesellte er sich verspätet zum restlichen Kader.

Demirovic erklärt die Gründe für das Verhalten

Kapitän Ermedin Demirovic sorgte schnell für Klarheit und nahm den Druck aus der Situation. Er betonte, dass man El Khannouss mitgeteilt habe, er solle zu Ende beten und dann erst kommen. Demirovic versicherte, dass ausreichend Zeit eingeplant war, bevor der Abschlussskreis gebildet wurde.

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Es gab keinerlei Spannungen oder Konflikte im Team. Die Mannschaftsleitung und die Spieler zeigten volles Verständnis für die religiösen Praktiken ihres Mitspielers. Demirovic klärte auf, dass es keinen Disput gab, sondern rein um Respekt und Zeitmanagement ging.

Religiöse Praktiken bei muslimischen Sportlern

Der Glaube spielt eine fundamentale Rolle in der Lebenswelt von Bilal El Khannouss. Der Fußballer stammt aus einer sehr religiösen Familie und lebt seinen Glauben intensiv aus. Er hat bereits eine Pilgerfahrt nach Mekka absolviert, was eine der fünf Pflichtaufgaben eines jeden Muslim darstellt.

Das Gebet, das er vor dem Spiel verrichtete, nennt sich Duʿāʾ. Dabei handelt es sich um ein Bittgebet, mit dem Muslime ihren Gott Allah um Schutz, Kraft, Erfolg und Dankbarkeit bitten. Es ist eine persönliche und intensive Form der spirituellen Vorbereitung auf eine Herausforderung.

Demirovic teilt die gleiche Glaubenspraxis

Ermedin Demirovic steht dem Thema sehr nah, da er selbst ein gläubiger Muslim ist. Der bosnische Kapitän verrät, dass auch er vor jedem Spiel betet. Für ihn ist es selbstverständlich, dass dafür genügend Zeit im Zeitplan eingeplant sein muss.

Auch bei Einwechslungen ist Demirovic oft mit verschränkten Armen an der Seitenlinie zu sehen. Während dieser Momente spricht er ein kurzes Gebet. Diese Routine zeigt, wie fest die religiöse Praxis im Alltag der Spieler verankert ist.

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Spielbericht und Leistung auf dem Platz

Trotz der spirituellen Vorbereitung blieb eine herausragende Leistung von Bilal El Khannouss aus. Bei Inter Mailand zeigte der Spielmacher eine sehr unauffällige Partie. Der VfB verlor das Spiel deutlich mit 0:2.

El Khannouss spielte für einen Spieler seiner Klasse ungewohnt viele Fehlpässe. Die erwartete Dominanz im Mittelfeld blieb aus, obwohl er als zentrales Offensivtalent galt. Dennoch bleibt die Unterstützung der Teamkollegen erhalten.

Fazit zur aktuellen Situation im VfB

Die Szene rund um das Gebet von El Khannouss unterstreicht die menschliche und kulturelle Dimension des Profisports. Der Respekt vor individuellen Traditionen ist im Team groß. Die Leistung auf dem Platz steht vorerst im Schatten der menschlichen Interaktion.

Das nächste Kapitel in der Champions League wird zeigen, wie sich die Offensive erholen kann. Die Taktik und die individuelle Form von El Khannouss werden im Fokus stehen. Der VfB muss schnell wieder zu seiner gewohnten Qualität finden.