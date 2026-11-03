VfB Stuttgart entschuldigt sich bei Galatasaray wegen Social-Media-Post

Der VfB Stuttgart hat sich öffentlich bei Galatasaray Istanbul für einen umstrittenen Post über Lautsprecheranlagen entschuldigt, der als Provokation gewertet wurde.

Am Dienstagabend steht ein Champions-League-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Galatasaray Istanbul an. Kurz vor diesem wichtigen Aufeinandertreffen gerieten die beiden Fußballvereine jedoch bereits außerhalb des Spielfelds in eine öffentliche Kontroverse. Die Situation eskalierte durch einen Beitrag auf der Plattform X, den der deutsche Bundesligist veröffentlichte und später wieder entfernte.

Kontroverse Veröffentlichung im Vorfeld

Auf seinem offiziellen Profil postete der VfB Stuttgart ein Foto einer Lautsprecheranlage aus dem Rams-Park. Das Stadion gehört zu Galatasaray Istanbul und ist als Heimstätte des türkischen Top-Klubs bekannt. In der Bildunterschrift zum Foto waren drei grübelnde Emojis platziert. Diese Kombination aus Bild und Symbolik wurde von vielen Beobachtern und Nutzern der sozialen Medien als gezielte Spitze gegen die Gastmannschaft interpretiert.

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Hintergrund dieser Kritik ist die langjährige Reputation des türkischen Vereins. Galatasaray wird immer wieder nachgesagt, dass die eigenen Fans Pfeifkonzerte für gegnerische Teams nutzen. Dabei soll die technische Ausstattung im Stadion dazu dienen, diese Geräuschkulisse über große Lautstärken noch weiter zu verstärken. Der Post des VfB Stuttgart griff dieses Thema auf und löste daraufhin heftige Reaktionen aus.

Öffentliche Entschuldigung des VfB

Der ursprünglich geteilte Beitrag führte schnell zu einem Shitstorm in den sozialen Medien. Viele Nutzer sahen darin eine Beleidigung oder Herabwürdigung der türkischen Fanszene. Angesichts der negativen Resonanz reagierte der VfB Stuttgart schnell. Der Verein löschte den umstrittenen Post von seiner Timeline und gab eine offizielle Entschuldigung heraus. Damit sollte der Konflikt beigelegt werden, bevor das Spiel begann.

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In der Erklärung hieß es, man habe nicht die Absicht gehabt, irgendjemanden mit dem geteilten Bild zu beleidigen. Sollte dies dennoch der Fall gewesen sein, entschuldigte sich der Bundesligist dafür. Der VfB betonte zudem seine Dankbarkeit für die Gastfreundschaft in Istanbul. Man erwähnte auch die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Klubs und wünschte ein faires sowie spannendes Spiel im großartigen Stadion von Galatasaray.

Galatasaray nimmt Entschuldigung an

Die Führung von Galatasaray Istanbul reagierte positiv auf die Worte des deutschen Gegners. Der türkische Verein nahm die Entschuldigung an und kommentierte den Beitrag unterhalb der Erklärung des VfB. Dies signalisierte, dass beide Seiten den diplomatischen Weg wählten, um die Atmosphäre vor dem Champions-League-Auftakt nicht weiter zu belasten.

Galatasaray bedankte sich für die Antwort und erklärte, man freue sich darauf, den VfB Stuttgart im eigenen Stadion willkommen zu heißen. Der Verein verwies dabei auf die hohe Qualität der Fußballatmosphäre, die weltweit als eine der besten gilt. Man schloss mit den Worten, man freue sich auf ein tolles Spiel. Dieser Austausch zeigte, dass trotz der vorherigen Spannungen die sportliche Konkurrenz im Vordergrund stehen soll.