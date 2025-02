VfB Stuttgart erlebt zwischen Freude und Tränen ein emotionsgeladenes Spiel gegen Wolfsburg

Der VfB Stuttgart unterlag dem VfL Wolfsburg mit 1:2. Nick Woltemade erzielte nach seiner Einwechslung ein Traumtor, doch Tiago Tomas und Mohammed Amoura drehten das Spiel. Justin Diehl, der nach einer Verletzung zurückkehrte, brach nach einem Ballverlust in Tränen aus. Trainer Sebastian Hoeneß tröstete den jungen Spieler und stellte klar, dass er keine Verantwortung für das Gegentor trage.

VfB Stuttgart erlebte am Samstag bei der 1:2- Niederlage gegen den VfL Wolfsburg innerhalb einer Viertelstunde ein Wechselbad der Gefühle. Nick Woltemade brachte die Schwaben nach seiner Einwechslung mit einem Traumtor in Führung. Doch Tiago Tomas glich vier Minuten später aus und Mohammed Amoura verwandelte in der 87. Minute einen Handelfmeter zum Sieg für Wolfsburg.

Nach dem Spiel brach der VfB-Stürmer Justin Diehl in Tränen aus, nachdem er vor dem Ausgleichstreffer einen Ballverlust in der zentralen Position begangen hatte. Trainer Sebastian Hoeneß versuchte die junge Spielerin zu trösten und sagte, dass er keine Verantwortung für das Gegentor trage. Diehl hatte sich nach einer Oberschenkelverletzung in diesem Jahr zum ersten Mal wieder in die Partie eingewechselt. Hoeneß lobte seine Einsatzbereitschaft und erklärte, dass er sich in dieser Situation falsch gefühlt habe, da er der Mannschaft helfen wollte. Hoeneß betonte, dass die Mannschaft bis zum Führungstreffer zufrieden mit ihrer Leistung war, aber die beiden Gegentore in der Schlussphase besprochen und analysiert werden müssten. Er zeigte sich optimistisch, dass die Mannschaft in der nächsten Partie die Fehler beheben und besser auftreten würde. Die Stuttgarter Verteidigung hatte in dieser Saison bereits wiederholt Schwächen gezeigt, was beim Gegentor zum Ausgleich erneut deutlich wurde.





