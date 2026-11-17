Fabian Bredlow bleibt VfB-Stuttgart die Treue. Die Vertragsklausel wurde aktiviert und der Keeper läuft nun bis Sommer 2028 weiter für den Verein aus Bad Cannstatt.

Fabian Bredlow bleibt als Nummer zwei im VfB-Stuttgart-Tor der Zukunft erhalten. Der 31-jährige Schlussmann hat seinen bestehenden Vertrag per automatischer Vertragsklausel um ein Jahr verlängern lassen. Die neue Laufzeit endet nun im Sommer 2028, was für eine weitere Saison an der Cannstatter Waage sorgt.

Automatische Vertragsverlängerung bei Erreichen der Spielanzahl

Die Verlängerung des Vertragswerks für den gebürtigen Berliner geschah nicht durch neue Verhandlungen, sondern erfolgte automatisch aufgrund einer im Vertragstext verankerten Bedingung. Bredlow hatte die festgelegte Anzahl an Pflichtspielen bestritten, wodurch die Option für ein weiteres Jahr greifte. Diese mechanische Vertragsanpassung sichert dem Torwart die Planungssicherheit bis zum Ablauf der Saison 2027-2028.

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Bredlow und Karazor sind die dienstältesten Profis

Durch diese Verlängerung teilt sich Fabian Bredlow nun die Position des dienstältesten Profis im Kader mit dem 30-jährigen Ex-Kapitän Atakan Karazor. Beide Athleten repräsentieren die Langlebigkeit und Kontinuität innerhalb der Mannschaft. Bredlow kehrte nach seiner Karriere beim 1. FC Nürnberg im Jahr 2019 nach Bad Cannstatt zurück, wo er seither fester Bestandteil des Teams ist.

Spielerfeedback zur Verbundenheit mit dem Verein

Fabian Bredlow äußerte sich erfreut über die Vertrags продление und betonte, dass die Verlängerung für ihn nicht ganz überraschend kam. Er kannte die Regelung im Vertrag im Voraus und hatte sie im Hinterkopf behalten. Für ihn ist es umso schöner, dass alles planmäßig funktioniert hat. Die Verbundenheit mit dem Verein bleibt erhalten, da er sich hier sehr wohl fühlt und seinen Beitrag zur erfolgreichen Zukunft leisten möchte. Im Torhüterteam fördern sie sich gegenseitig zur optimalen Leistung und schätzen diesen positiven Umgang.

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Wichtige Rolle im Torhüter-Duell gegen Dennis Seimen

In der aktuellen Spielzeit musste Fabian Bredlow bereits neunmal einsteigen, was ihn besonders häufig ins Geschehen einband. Zu Saisonbeginn vertrat er die Nummer eins Dennis Seimen, der 20 Jahre alt ist. Seitdem rotierte er regelmäßig in die Startelf und bewies seine Zuverlässigkeit. Bredlow hat insgesamt 55 Pflichtspiele für den VfB absolviert und gilt als erfahrene Stütze im Kader.

Zukunftsaussichten und Karrierebilanz von Bredlow

Für Fabian Bredlow hat die Rolle als geteilt dienstältester Spieler einen sehr hohen Stellenwert. Er betonte, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, über einen so langen Zeitraum hinweg für ausschließlich einen Klub aufzulaufen. In seiner bisherigen Karriere hielt er meist nur zwei bis drei Jahre bei einem Verein, bevor ein neues Kapitel begann. Beim VfB Stuttgart entwickelte er jedoch eine starke Verbundenheit.

Konsequenzen für den Kader und die Torwartkonkurrenz

Die Verlängerung sichert den Stützpunkt im Tor weiter ab und festigt die Hierarchie im VfB-Stuttgart-Kader. Mit dem neuen Laufzeitende im Sommer 2028 bleibt Bredlow eine feste Größe im Verein. Die Zusammenarbeit mit Dennis Seimen und Atakan Karazor bleibt bestehen, wobei die Erfahrung des 31-Jährigen für die Teamdynamik von großer Bedeutung ist. Fabian Bredlow wird sein Spiel fortsetzen, da er sich beim VfB sehr wohl fühlt und sich auf das kommende Jahr freut.