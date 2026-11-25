Der VfB Stuttgart tritt am 25. november 2026 im Giuseppe-Meazza-Stadion bei Inter Mailand an. Kapitän Ermedin Demirovic führt das Team an, während verletzte Rückkehrer wie Angelo Stiller im Kader siNd.

Spannung vor dem Champions League -Duell in Mailand

Namensstarke Aufstellung und Rückkehr verletzter Spieler

Am Mittwochabend, den 25. November 2026, steigt ein hochkarätiges Duell in der UEFA Champions League . Der VfB Stuttgart gastiert um 21 Uhr im legendären Giuseppe-Meazza-Stadion bei Inter Mailand . Die Partie wird live von DAZN übertragen. Bisher hat sich Stuttgart in der Ligaphase der Champions League als starke Kraft gezeigt. nach vier absolvierten Spieltagen besitzt der Verein aus Cannstatt sieben Punkte. Damit liegt die Mannschaft vor dem wichtigen Auswärtsspiel deutlich auf einem guten Weg. inter Mailand hingegen sammelt aktuell sechs Punkte. Ein Sieg könnte für Stuttgart die Tabellenführung in seiner Gruppe festigen. diefans in der Heimat verfolgen das Geschehen mit großer Spannung. Sebastian Hoeneß hat vor dem Match klar Position bezogen. Er betonte, dass nur Leidenschaft, Mut und maximale Konzentration den Erfolg bringen können. Die Spieler sind sich der hohen Anforderungen bewusst.

Die vom Cheftrainer bekanntgegebene Startelf für das Spiel gegen Inter Mailand zeugt von strategischen Entscheidungen. Ermedin Demirovic startet in der Innenstürmerposition und trägt die Kapitänsbinde. Er führt das Team auf den Platz. bilal El Khannouss beginnt ebenfalls von der ersten Minute an. Die Abwehrreihe wird gebildet von Dennis Seimen im Tor, unterstützt durch Ramon Hendriks, Josha Vagnoman,Maximilian Mittelstädt und Jeff Chabot. Im Mittelfeld agieren Chris Führich, Nikolas Nartey und Finn Jeltsch. Yanik Spalt vervollständigt die offensive Linie. Insgesamt handelt es sich um eine Aufstellung mit vier Neuen im Vergleich zum letzten Europapokal-Auftritt gegen Galatasaray Istanbul. Grischa Prömel, Angelo Stiller, Jamie Leweling und Deniz Undav nehmen zunächst Platz auf der Bank. Dennoch sind drei wichtige Rückkehrer im Kader verzeichnet. angelo Stiller, Luca Jaquez und Leo Sauer sind nach ihrer verletzungsbedingten Pause wieder verfügbar. Sie gehören zum erweiterten Spieltagskader. Hoeneß leitet sein 25. Europapokalspiel mit dem Verein.

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Abwehrchef Chabot sieht Qual der Wahl bei den Gegnern

Jeff Chabot,der seit allen sechzehn Pflichtspielen der aktuellen Saison auf dem Rasen steht,zeigt sich zuversichtlich. Der Abwehrchef blIckt der bevorstehenden Aufgabe entspannt entgegen. Er weiß um die hohe Qualität der gegnerischen Offensive. Inter Mailand verfügt über eine Auswahl an Stürmern, die internationalen Ansprüchen gerecht wird. Lautaro Martínez und Marcus Thuram sind bekannte Größen. Hinzu kommt Pio Esposito als neue offensive Hoffnung Italiens. Chabot bezeichnet diese Namen als groß, wie man sie auf jedem großen Turnier sieht. Für ihn sind dies geile Aufgaben als Verteidiger. Die Vorbereitung mache die Sache sogar etwas einfacher, da die Stärken bekannt sind. Im Spiel selbst werde dies jedoch keine Rolle spielen. Chabot erinnert an seine eigene Zeit in Italien. er spielte für Sampdoria Genua und Spezia Calcio. Damals war er noch sehr jung. heute blickt er positiv auf diese Phase zurück. Er betont, dass ups und downs ihn gestärkt haben. dieses Selbstvertrauen nimmt er nun nach Mailand mit.

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Atmosphäre und historische Bezüge zum Gegner

Das Stadion Giuseppe Meazza ist eine historische Stätte des Fußballs. Es strahlt eine besondere Atmosphäre aus. der VfB trifft hier auf ein europäisches Spitzenteam mit großer Tradition. Die Stimmung unter den Fans ist intensiv. auch auf Jugendebene wird der Gegner getroffen. Die U19 des VfB spielt in der UEFA Youth League gegen die Nachwuchsmannschaft von Inter Mailand. Dies zeigt die breiten Verbindungen zwischen den Vereinen. Eine Legende des VfB, Hansi Müller, hat für Inter Mailand gespielt. Er stellt den nächsten Gegner vor und würdigt die Grinta des Teams. Die Reise nach Mailand begann mit dem Besuch der Navigli, bevor die Fans das Stadion betraten. Der Verein bleibt fokussiert. Sebastian Hoeneß betont die Wettkämpfer-Mentalität. Romantiker sind die Spieler nicht. Sie wollen die besondere Chance nutzen, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Die Punkteausbeute in der Champions League spricht für die aktuelle Form. Die Anforderungen in Italien sind hoch. doch die Mannschaft zeigt sich bereit. Die Konzentration gilt dem nächsten Schritt. Die Leidenschaft soll die Kraft sein, die das Team antreibt. Der Ausgang bleibt ungewiss, doch die Vorbereitung ist abgeschlossen. Alle Augen richten sich auf Mittwochabend.