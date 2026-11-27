Der VfB Stuttgart muss am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt punkten, um im Europa-Race nicht zurückzufallen. Analyse der Tabellenkonstellation und Chancen.

Der VfB Stuttgart steht am Samstagabend im Fokus der Bundesliga, da das entscheidende Duell gegen Eintracht Frankfurt bevorsteht. Das Spiel beginnt um 18.30 Uhr und wird exklusiv von Sky übertragen. Der Verein aus Stuttgart muss nach einem schwachen Saisonstart zwingend Punkte sammeln, um die internationale Qualifikation nicht zu verlieren.

Tabellenstand und Rückstände im Europa-Race

Die Tabelle vor dem elften Spieltag zeigt, dass der VfB mit 13 Punkten auf Platz acht steht. Der Abstand zu den europäischen Plätzen ist dabei bedrohlich groß. Der sechste Platz, der für die Teilnahme an der Conference League berechtigt, liegt mit fünf Punkten Rückstand direkt vor dem VfB. Noch knapper wird es mit dem fünften Platz für die Europa League, wo sechs Punkte fehlen. Der vierte Rang, der den Weg zur Königsklasse ebnet, ist sogar bereits acht Punkte entfernt.

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Gleichzeitig steht Eintracht Frankfurt nur einen Tabellenrang und zwei Punkte vor dem VfB Stuttgart. Ein Verzicht auf Punkte wäre hier strategisch katastrophal, da sonst direkte Konkurrenten weiter wegziehen würden. Das Spiel ist also weniger ein klassisches Top-Duell, sondern vielmehr ein entscheidendes Verfolgermatch um die internationalen Karten.

Konkurrenzkonstellation und taktische Möglichkeiten

Der VfB nutzt die aktuellen Ergebnisse der anderen Top-Teams strategisch aus. Während Stuttgart am Samstag gegen Frankfurt antritt, stehen am selben Tag direkte Mitbewerber gegenüber. Freiburg trifft als Dritter auf den FC Leipzig auf Platz Vier, und Borussia Dortmund nimmt die Bayer 04 Leverkusen auf Rang Fünf unter die Lupe.

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Diese Konstellation bedeutet, dass nicht alle spitzenteams in dieser Runde Punkte sammeln können. Der VfB hat somit die große Chance, die Lücke nach oben etwas zu schließen, wenn er selbst sein Spiel gewinnt. Ein Sieg wäre der einzige Weg, den Anschluss an das obere Tabellenviertel zu halten.

Spielpraxis und aktuelle Formkurve der Stuttgart

Trotz der sportlichen Nöte gibt es positive Signale im Training und in der jüngeren Vergangenheit. Trainer Sebastian Hoeneß weist darauf hin, dass der VfB in den letzten drei Liga-Spielen bereits sieben Punkte geholt hat. Diese Entwicklung zeigt eine gewisse Stabilisierung, auch wenn die öffentliche Wahrnehmung eine andere ist.

Hoeneß erkennt die Situation klar an und beschreibt die Stimmung im Umfeld als extrem angespannt. Er merkt an, dass sich die Lage anfühlt, als wären in der aktuellen Phase null Punkte geholt worden. Ein Sieg gegen die Eintracht könnte diesen negativen Effekt durchbrechen und die Euphorie im Stadion wiederbeleben.

Internationale Krise und torlose Serie

Ein großes Problem ist jedoch die aktuelle Formkrise in der Champions League. Der VfB versuchte bisher, Schwung aus dem internationalen Wettbewerb in den Liga-Alltag zu holen. Doch auch auf europäischer Ebene kriselt der Verein erheblich. Am vergangenen Mittwoch gab es bei Inter Mailand die zweite Niederlage in Folge mit 0:2.

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Damit hat der VfB wettbewerbsübergreifend 263 Minuten ohne Torerfolg in der Champions League auf dem Konto. Diese tückische Statistik unterstreicht die Dringlichkeit des kommenden Bundesligaspiels. Nur ein effizientes Aufreten gegen Frankfurt kann den moralischen Tiefpunkt überwinden und den Weg für eine Rückkehr in die Siegerbahn ebnen.