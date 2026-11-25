Am Mittwochabend spielt der VfB Stuttgart in der Champions League bei Inter Mailand. Beide Teams liegen punktgleich auf den Rängen 14 und 15 der Tabelle.

Am Mittwochabend steht im fünften Spieltag der Champions League ein hochkarätiges Duell an. Der VfB Stuttgart reist zu Inter Mailand an, wobei der Anpfiff um 21 Uhr erfolgt. Die Gastgeber und die Gäste haben eine ausgeglichene Form gezeigt und kämpfen um wichtige Punkte für die Weiterqualification.

VfB Stuttgart beginnt stark in die Saison

Sebastian Hoeneß hat seine Mannschaft von VfB Stuttgart in die neue Champions-League-Saison gestartet. In den ersten zwei Begegnungen feierte das Team von Hoeneß zwei deutliche Siege. Gegen Viking Stavanger gewann man mit 3:1, und gegen ŠK Slovan Bratislava setzte man sich ebenfalls mit 3:0 durch. Diese starken Ergebnisse legten den Grundstein für die aktuelle Tabellenposition.

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Im weiteren Saisonverlauf zeigten sich jedoch auch Schwachstellen. Zuletzt musste das Team ein Remis gegen Atlético Madrid hinnehmen, das mit 1:1 endete. Zudem musste VfB Stuttgart eine klare 0:2-Niederlage gegen Galatasaray einstecken. Trotz dieser Rückschläge liegen die Stuttgarter nach vier Spieltagen mit sieben Punkten auf Rang 14 der Tabelle. Sie haben dadurch gute Chancen, sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Inter Mailand holt auf und gewinnt entscheidende Spiele

Inter Mailand startete anders, doch dann kam ein Umschwung in der Leistung. Gegen Schachtar Donezk erreichte Inter einen klaren 1:0-Sieg. Anschließend folgte ein weiteres wichtiges Ergebnis gegen Feyenoord Rotterdam mit einem 3:0-Erfolg. Diese Siege waren entscheidend für die aktuelle Position im Wettbewerb.

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Aufgrund dieser Ergebnisse liegt Inter Mailand nur einen Punkt hinter dem VfB Stuttgart. Beide Teams teilen sich somit die Plätze 14 und 15 in der aktuellen Champions-League-Tabelle. Die Tabelle ist somit sehr eng beieinander, was das Match am Mittwoch zu einer offenen Angelegenheit macht. Die Frage ist, ob Inter so erfolgreich weitermacht oder sich Stuttgart den dritten Sieg sichert.

Live-Übertragung und technische Details

Für Fans, die das Spiel verfolgen möchten, gibt es spezifische Angaben zur Übertragung. DAZN ist als kostenpflichtiger Streaminganbieter für die Spiele zuständig. Für Zuschauer ohne TV-Zugang bietet Sportbild.de einen Live-Ticker an. Dort kann man die Partie zwischen Inter Mailand und VfB Stuttgart live verfolgen, falls kein TV-Programm verfügbar ist.

Die Partie findet im Rahmen des fünften Spieltags statt. Dies ist ein wichtiger Schritt im Gruppenprozess der Champions League. Jeder Punkt zählt nun doppelt, da die Abstände sehr gering sind. Der VfB Stuttgart muss in Mailand zeigen, ob die starken Startergebnisse von stabilen Leistungen getragen werden können. Inter Mailand möchte den Abstand zu Stuttgart nicht weiter wachsen lassen oder diesen sogar ausbauen.

Auswirkungen auf die Qualifikationschancen

Das Ergebnis dieser Begegnung hat direkte Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation. Ein Sieg für VfB Stuttgart würde das Team auf den siebten Platz schieben oder zumindest den Abstand zu den oberen Tabellenrängen verkürzen. Inter Mailand hingegen könnte mit einem Sieg wieder die Führung in der unteren Tabellenhälfte übernehmen. Die Spannung ist somit vorprogrammiert.

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Sebastian Hoeneß steht unter Druck, seine Mannschaft stabil zu halten. Die Leistung gegen Galatasaray war enttäuschend, daher ist ein gutes Ergebnis in Mailand nötig. Für Inter Mailand ist es eine Chance, die eigene Form zu bestätigen. Die Spieler beider Teams wissen um die Bedeutung dieses Spieles für die weitere Saison.