VfB Stuttgart gegen Wolfsburg: Rückkehr zum Hoeneß-Ball?

Kann VfB Stuttgart gegen Wolfsburg seine Siegesserie fortsetzen? Trainer Sebastian Hoeneß hofft auf eine Rückkehr zu mehr Aktivität und dem eigenen Spielstil. Deniz Undav könnte nach seiner Verletzungspause wieder von Beginn an spielen.

VfB Stuttgart steht vor einem wichtigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg und könnte seine Siegesserie fortsetzen. Trainer Sebastian Hoeneß hofft auf eine Rückkehr zu mehr Aktivität und dem „Hoeneß-Ball“. Der VfB zeigte in den letzten Spielen eine etwas passive und kräfteschonendere Herangehensweise, was aber nun mit einer längeren Trainingswoche und der Aussicht auf einen dominanteren VfB wieder geändert werden soll.

Hoeneß betont, dass die Spieler nach dem intensiven Spiel gegen den BVB eine Pause gut gebrauchen konnten und nun mit neuer Energie in das Spiel gegen Wolfsburg gehen. Die Zuschauer können sich auf einen dominanteren VfB erwarten, der sich gegen den VfL Wolfsburg deutlich mehr in die Offensive begeben wird.Besonders interessant ist die Situation von Deniz Undav. Der Nationalspieler hat sich nach seiner Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingegliedert und könnte auch gegen Wolfsburg wieder von Beginn an spielen. Hoeneß sieht zwar noch Schwankungen bei Undav, ist aber mit seiner Leistung zufrieden und hofft auf einen weiteren Einsatz des Angreifers.





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Vfb Stuttgart Wolfsburg Fußball Bundesliga Deniz Undav

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

VfB Stuttgart: DFB-Star Angelo Stiller verlängert beim VfB StuttgartHammer-Nachrichten für alle Fans des VfB Stuttgart! Der Vizemeister verlängert den Vertrag mit einem seiner Leistungsträger.

Weiterlesen »

VfB Stuttgart bereitet sich auf Wolfsburg-Spiel mit ungewohnter Ruhe vorSchnee hat den Trainingsplan des VfB Stuttgart vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg durcheinandergebracht. Trainer Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft nutzten die Zeit zum gemeinsamen Spielen und sind trotz der ungewöhnlichen Vorbereitung auf das Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gut gelaunt.

Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Wie verkraftet Stuttgart das Königsklassen-Aus?Jetzt soll die Kehrtwende her! Nach zuletzt zwei verlorenen Pflichtspielen will der VfB Stuttgart gegen Gladbach wieder in die Erfolgsspur finden.

Weiterlesen »

VfB Stuttgart: Transfer-Hammer! Stuttgart holt U17-WeltmeisterDoppelschlag auf dem Transfermarkt! Der VfB Stuttgart reagiert auf den Abgang von Anthony Rouault und holt gleich zwei neue Innenverteidiger.

Weiterlesen »

VfB Stuttgart : | 2. Spieltag | U-19-DFB-Nachwuchsliga (Hauptrunde) 2024/25Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart

Weiterlesen »

Hoeneß schweigt zu Gerüchten um seine Zukunft beim VfB StuttgartTrainer Sebastian Hoeneß reagiert auf Spekulationen über sein Trainerkarriere-Zukunft beim VfB Stuttgart und konzentriert sich auf das nächste Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05.

Weiterlesen »