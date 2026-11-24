Die Schwaben reisen am Mittwoch in die Mode-Hauptstadt Mailand. Dabei läuft der VfB das erste Mal im traditionsreichen San Siro auf.

Die Schwaben reisen am Mittwoch in die Mode-Hauptstadt Mailand. Dabei läuft der VfB das erste Mal im traditionsreichen San Siro auf. Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Internazionale Milano jemals.

Am Mittwochabend , zweimal die Coppa Italia und drei Supercoppa-Italiana-Titel .

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Zudem erreichte er mit den Nerazzurri zwei Champions-League-Finals in den Jahren 2023 und 2025. Nach der 0:5-Klatsche im letztjährigen CL-Finale gegen Paris Saint-Germain lösten Inzaghi und Inter zur Verwunderung vieler Fans seinen Vertrag auf. Sein Nachfolger wurde der Rumäne Christian Chivu, der selbst von 2007 bis 2014 bei Inter spielte.

In seiner ersten Saison als Coach führte der 46-jährige die Nerazzurri direkt zum Titel in der italienischen Serie A. Und das mit elf Punkten Vorsprung vor Vize-Meister SSC Neapel in einer beeindruckenden Deutlichkeit. In der Champions League war nach enttäuschenden Auftritten in der Gruppenphase bereits in den Play-Offs Schluss: Mit insgesamt 2:5 Toren musste sich Inter der norwegischen Überraschungsmannschaft FK Bodø/Glimt geschlagen geben. In der aktuellen CL-Saison sollte es international besser laufen.

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Doch das lief zunächst ganz anders: Inter verlor seine ersten beiden Gruppenspiele gegen Real Madrid und nach einem Tresoldi-Hattrick auch mit 3:4 gegen den belgischen Club Brügge. Die letzten beiden Spiele gegen Shakhtar Donezk und Feyenoord Rotterdam gestaltete die Mannschaft von Chivu dagegen siegreich. Um in die Top acht zu kommen und sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren, muss gegen den besser platzierten VfB Stuttgart ein Heimsieg her.

In der heimischen Liga verlor Inter nach zwölf Spielen bislang nur gegen Stadtrivale AC Mailand. Mit 29 Punkten stehen die Mailänder von Internazionale auf dem dritten Tabellenplatz hinter den beiden Clubs aus Rom, AS und Lazio . Am vergangenen Spieltag musste der erste Verfolger der Römer einen Dämpfer im Titelkampf einstecken. In einer sehr unterhaltsamen Partie teilte sich Inter die Punkte mit Atalanta Bergamo.

Besonders bitter: Beim 4:4-Endstand führten die Mailänder mit 2:0, 3:1 und 4:2, ehe Sie in der 80. und 91. Minute den Sieg doch noch aus der Hand gaben. Während der verletzungsbedingten Abwesenheit von Tormaschine Lautaro Martinez spielte sich der erst 21-jährige Pio Esposito im letzten Monat in den Vordergrund. Beim 4:4 gegen Atalanta erzielte der junge Italiener einen Hattrick.

Mit Stürmer-Kollege Marcus Thuram harmoniert der 1,91 Meter große Angreifer hervorragend und das physisch starke"Büffel"-Duo bereitet vielen Defensiv-Abteilungen Kopfschmerzen. In der Serie A erzielen die Nerazzurri rund 2,7 Tore pro Spiel und stellen mit 32 Treffern aus zwölf Spielen die zweitbeste Offensive der Liga. Pio Esposito befindet sich in brutaler Form: Der 21-jährige traf in den letzten drei Spielen fünf mal.

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Martinez, der nach einer Muskelzerrung am hinteren Oberschenkel wieder fit ist, kam beim Unentschieden gegen Atalanta für die letzten 15 Minuten ins Spiel. Er komplettiert mit seiner Robustheit die physisch starke Inter-Offensive, die Chabot, Hendricks und Co. alles abverlangen wird. Unabhängig davon, wer von den drei Stürmern startet, muss sich die Defensive der Schwaben auf einen schmerzhaften, kampfbetonten Abend gefasst machen.

Die Nerazzurri werden am Mittwoch-Abend mit viel Wut im Bauch aus dem"irrwitzigen Fußballspiel" gegen Atalanta auftreten und wollen unbedingt gewinnen, um die Chance auf die Top acht zu wahren. Der VfB konnte sich für die zuletzt guten Leistungen in der Champions League gegennur mit insgesamt einem Punkt belohnen. Da es gegen italienische Mannschaften erfahrungsgemäß schwer ist, vor das Tor zu kommen, wird vor allem die Chancen-Verwertung essenziell für den Erfolg beim wahrscheinlich einzigen Auftritt der Schwaben im San Siro.

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