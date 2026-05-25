VfB Stuttgart interessiert an Sebastian Nanasi von Racing Straßburg

Der VfB Stuttgart hat großes Interesse an Sebastian Nanasi von Racing Straßburg, ein Offensivspieler mit sieben Toren und zwei Vorlagen in der abgelaufenen Saison. Der französische Klub hat jedoch ein 19-Mio.-Angebot abgelehnt.

Auf der Suche nach weiteren Verstärkungen für die kommende Saison blickt der VfB Stuttgart auch nach Frankreich. Sebastian Nanasi (24) von Racing Straßburg hat es den Bossen dabei besonders angetan.

Wie Transfer-Insider Mohamed Toubache-Ter berichtet, soll der VfB in den vergangenen Tagen bereits ein 19-Mio. -Angebot für den Offensivspieler abgegeben haben, das der Tabellenachte der Ligue 1 umgehend abgelehnt haben soll. Bislang hat Stuttgart aber noch keine Verhandlungen aufgenommen, auch ein angebliches Angebot an Racing Straßburg gibt es bislang nicht





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