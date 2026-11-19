Der VfB-Stürmer Jeremy Arévalo fällt wegen einer Rückenoperation mehrere Monate aus. Die Leihe in Portugal läuft dennoch weiter, während Jovan Ivanisevic als neuer Transfer gehandelt wird.

Der VfB Stuttgart hat einen weiteren Rückschlag bei der Entwicklung seines jungen Stürmers Jeremy Arévalo hinzunehmen. Der 21-jährige Ecuadorianer fällt nach einer Operation an der Bandscheibe voraussichtlich für zwei Monate aus. Diese Verletzungssituation verhindert zunächst jede Einsatzzahl in Portugal, wo der Spieler aktuell auf Leihbasis agiert. Trotz der fehlenden Spielpraxis hält die Vereinsführung dennoch an der Qualität des Akteurs fest, der im vergangenen Winter für 7,5 Mio. Euro von Racing Santander zur Spielstätte am Neckar wechselte.

Rückenprobleme verzögern Arévalos Durchbruch

Die Karriere von Jeremy Arévalo beim VfB Stuttgart ist von zahlreichen Fitnessproblemen geprägt. Bereits in seinem ersten halben Jahr in Deutschland kämpfte er mit körperlichen Einschränkungen, die seine Integration in den Profi-Kader erschwerten. Bisher kam der Nationalspieler der Ecuador auf nur sieben Kurzeinsätze bei den Profis, ohne dabei ein Tor erzielen zu können. Die sportliche Enttäuschung auf höchster Ebene steht im Kontrast zu seiner Entwicklung in der U21, wo er in vier Partien der dritten Liga fünf Tore schoss. Diese Leistungen zeigten, dass er in der zweiten Bundesliga ein echter Unterschiedsspieler sein könnte, wenn er gesund bleibt.

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Die aktuelle Diagnose einer Bandscheibenverletzung markiert den Tiefpunkt seiner bisherigen Laufbahn in Deutschland. Die medizinische Behandlung erfolgte durch eine Operation, was eine sofortige Genesung unmöglich macht. Die Sportdirektion geht von einem Ausfall von weiteren zwei Monaten aus. Dies bedeutet, dass der junge Stürmer auch die entscheidenden Phasen der laufenden Saison kaum beeinflussen kann. Die Hoffnung liegt nun darauf, dass die langwierigen Rückenbeschwerden, die ihn in Stuttgart begleitet haben, nun endlich überwunden sind.

Perspektive durch Leihe nach Portugal

Der Wechsel zu Estrela Amadora in der portugiesischen Primeira Liga wird von Stuttgart trotzdem positiv bewertet. Im Sommer sicherte sich der Klub ein direktes Bild vor Ort und stellte sicher, dass der Spieler zu einem Umfeld wechselt, in dem er sich wohl fühlen kann. Geografisch und kulturell ist er seiner spanischen Heimat bei Racing Santander näher gekommen. Ein entscheidender Vorteil ist zudem, dass er keine Sprachbarriere in seiner neuen Umgebung überwinden muss. Dies soll die psychologische und taktische Eingliederung erleichtern.

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Die Leitung des portugiesischen Klubs hat sich in den letzten Monaten stark gewandelt. Thomas Müller und Mats Hummels übernahmen Ende August gemeinsam mit einer Investorengruppe die Geschicke des Vereins. Diese neue Struktur könnte langfristig Stabilität bieten. Der VfB Stuttgart beobachtet die Entwicklung jedoch kritisch, da die aktuelle Leihe ohne Spielzeit geführt wird. Die Frage, ob Arévalo über den Winter hinaus bleibt oder die Rückrunde in Deutschland verbringt, ist aktuell noch offen. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen.

Neue Transfergerüchte um Jovan Ivanisevic

Während die Situation um Jeremy Arévalo noch nicht geklärt ist, kursieren neue Gerüchte um einen anderen Spieler. Mehrere bosnische Medien berichteten am Donnerstag, dass der Innenverteidiger Jovan Ivanisevic vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart steht. Der 21-Jährige kommt derzeit vom FK Sarajevo und gilt als vielversprechendes Talent. Als Ablösesumme für einen möglichen Transfer werden drei Mio. Euro genannt. Diese Information wurde bereits durch den Sportclub bestätigt.

Der VfB Stuttgart hatte den kanadischen Nationalspieler tatsächlich beobachtet. Scouting-Mitarbeiter verfolgten seine Leistungen, um ihn besser einschätzen zu können. Dennoch gibt es derzeit keine konkreten Verhandlungen zu vermelden. Ein Transfer ist noch nicht in einer endgültigen Phase. Die Meldungen aus den Medien bleiben vorerst Spekulationen, solange keine offizielle Einigung zwischen den Parteien erzielt wurde. Die Sportdirektion bleibt abwartend, bis klare Fakten vorliegen.