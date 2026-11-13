VfB Stuttgart: Kaderwert steigt auf 400 Millionen Euro

Der Marktwert der VfB Stuttgart Spieler steigt dramatisch auf fast 400 Millionen Euro. Doch trotz des finanziellen Wachstums verlieren einige Top-Stars wie Deniz Undav an Wert.

Der VfB Stuttgart hat seinen Gesamtwert auf dem Transfermarkt deutlich gesteigert. Von einem Anfangswert von 125 Millionen Euro ist der Kaderwert auf knapp 400 Millionen Euro angewachsen. Diese mehr als dreifache Steigerung erfolgte unter der Führung von Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Der Verein wächst finanziell und sportlich, da er nun auch in der Champions League vertreten ist.

Finanzielles Wachstum und Marktentwicklung

Seit Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth den Verein an der Mercedesstraße leiten, hat sich die finanzielle Lage des VfB grundlegend verändert. Die Investition in den Kader zahlt sich aus, da der Gesamtwert die Marke von 400 Millionen Euro erreicht. Dies spiegelt den Aufstieg vom Abstiegskampf in die höchste europäische Spielklasse wider. Die Fans und Investoren feiern dieses Wachstum als Zeichen für die neue Stärke des Vereins.

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Dennoch gibt es Nuancen in dieser Erfolgsgeschichte. Nicht alle einzelnen Spieler profitieren von diesem allgemeinen Trend. Einige Stars verlieren ihren individuellen Marktwert, obwohl der Verein insgesamt wertvoller wird. Die Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung sind vielschichtig und reichen von altersbedingten Faktoren über Verletzungen bis hin zu taktischen Fehleinschätzungen beim Transfermarkt.

Wertverlust bei Top-Stürmern

Der Stürmer Deniz Undav ist ein prominentes Beispiel für diesen Prozess. Er wechselte im Jahr 2024 für fast 30 Millionen Euro vom englischen Verein Brighton zum VfB Stuttgart. Laut der Datenbank transfermarkt.de beträgt sein aktueller Marktwert jedoch nur noch 22 Millionen Euro. Der Rückgang ist vor allem altersbedingt. Mit 30 Jahren hat Undav seinen Karriere-Zenit erreicht.

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Obwohl der Norweger in der Vorsaison weltklasse abschnitt, wächst sein Wert nicht mehr deutlich an. Das Alter wirkt sich hier negativ auf die künftige Verkaufsprognose aus. Ein ähnliches Schicksal trifft Ermedin Demirović. Der 28-jährige kam 2024 für 21 Millionen Euro plus möglicher Boni vom FC Augsburg nach Stuttgart. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Wert noch bei 28 Millionen Euro.

Heute ist auch Demirović nur noch 22 Millionen Euro wert. Ähnlich wie bei Undav spielt das Alter eine entscheidende Rolle. Beide Angreifer sind zwar weiterhin effektiv, aber der Markt bewertet sie aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr so hoch wie zu Beginn ihrer Zeit in Stuttgart. Dies zeigt, dass auch Top-Performer nicht vor Wertverlust gefeit sind.

Verletzungspage und andere Probleme

Noch schmerzhafter ist die Situation bei Ameen Al-Dakhil. Der 24-jährige belgische Innenverteidiger wechselte 2024 vom FC Burnley nach Stuttgart. Der Verein überwachte neun Millionen Euro an Ablösesumme nach England. Al-Dakhil galt damals als großes Talent und Hoffnungsträger der Defensive. Doch seine Zeit in Deutschland wurde von zahlreichen Verletzungen überschattet.

Sein aktueller Marktwert ist auf drei Millionen Euro gesunken. Die Tendenz ist weiter fallend. In der gesamten Zeit beim VfB stand er erst für 1008 Minuten auf dem Platz. In der laufenden Spielzeit kam er bisher auf nur 13 Einsatzminuten. Die häufigen Ausfälle verhindern eine nachhaltige Etablierung im Team und senken den Wert drastisch.

Eine weitere schwierige Situation zeigt sich bei Yassine Bouanani. Er wurde 2025 für 17 Millionen Euro plus Boni verpflichtet. Der Flügelspieler konnte sich beim VfB jedoch nie richtig durchsetzen. Inzwischen ist er zu den Rangers nach Schottland ausgeliehen. Sein Marktwert liegt bei neun Millionen Euro. Das ist etwa die Hälfte seiner ursprünglichen Ablösesumme.

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Ausblick und strategische Folgen

Trotz dieser Einbußen bei einzelnen Spielern bleibt die Gesamtbilanz positiv. Der VfB Stuttgart hat sich als finanziell stark aufgestellt. Die Steigerung auf 400 Millionen Euro ermöglicht es dem Verein, in der Zukunft weiter zu investieren. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Spieler zu identifizieren und langfristige Verträge für die jungen Talente zu sichern.

Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth stehen vor der Aufgabe, den Kader weiterhin zu optimieren. Sie müssen entscheiden, welche Spieler verkauft werden sollten, um neue Talente zu finanzieren. Besonders bei den Spielern mit sinkendem Wert wie Undav oder Demirović könnte ein Verkauf attraktiv sein. Gleichzeitig muss der Verein versuchen, die Verletzungsanfälligkeit bei Spielern wie Al-Dakhil zu reduzieren.

Die Zukunft wird zeigen, ob der VfB Stuttgart diese Balance halten kann. Die Teilnahme an der Champions League bringt zusätzliche Einnahmen. Diese können genutzt werden, um den Kader weiter zu verstärken. Die Fans hoffen, dass die finanziellen Erfolge in erfolgreiche sportliche Ergebnisse übersetzt werden. Der Weg nach oben ist geschafft, doch der Erhalt dieser Position erfordert stetige Arbeit.

Der Transfermarkt bleibt ein dynamischer Faktor. Werte können sich schnell ändern. Der VfB Stuttgart muss wachsam bleiben und flexibel reagieren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Investitionen sich lohnen können, wenn sie strategisch klug getätigt werden. Die nächsten Transfers werden entscheidend sein für die weitere Entwicklung des Vereins.