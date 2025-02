VfB Stuttgart lockt Toptalent Neno Zezelj vom FC Hoffenheim

Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach neuen Talenten und soll laut 'Kicker' Neno Zezelj von der TSG Hoffenheim verpflichten. Der 16-jährige Flügelspieler wird als eines der größten Talente seines Jahrgangs gehandelt.

Kaum ein Verein hat in jüngerer Vergangenheit so einen märchenhaften Aufstieg wie der VfB Stuttgart hinter sich. In der Saison 2022/23 konnten die Schwaben nur in der Relegation den Abstieg verhindern, in der Folgesaison ließ der VfB gar den FC Bayern hinter sich und wurde am Ende Vizemeister. Zur Belohnung durften die Stuttgarter das erste Mal seit 2010 wieder in der Königsklasse ran. Der VfB verkaufte sich teuer, schied aber dennoch bereits in der Ligaphase aus.

In der Bundesliga stehen die Schwaben nach 21 Spieltagen solide auf Platz Fünf. Klub-Boss Alexander Wehrle möchte angesichts der jüngsten Erfolge realistisch bleiben. Die wirtschaftliche Lücke zu Topvereinen wie Bayern und Dortmund zu schließen könne Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern, betonte er gegenüber 'transfermarkt.de'. 'Und dennoch kann es durch kluges Kadermanagement und kluge Transferpolitik mit den richtigen handelnden Personen gelingen, im einen oder anderen Jahr für Überraschungen zu sorgen', sagte Wehrle weiter. Nun bahnt sich ein Transfer an, der zu dieser Politik passen könnte. Wie das Fachmagazin 'Kicker' berichtet, möchte der VfB Stuttgart das Talent Neno Zezelj von der TSG Hoffenheim verpflichten. Dem Bericht zufolge spreche vieles dafür, dass sich der 16-Jährige im Sommer den Stuttgartern anschließen wird, um die U19 zu verstärken. Die Gespräche mit dem Toptalent seien 'weit gediehen'. Die TSG Hoffenheim hat sich einen Namen als Talentschmiede gemacht. In den Sinsheimer Nachwuchsmannschaften wurden etwa gestandene Profis wie Jonas Hofmann, Niklas Süle oder Pascal Groß ausgebildet. Die Hoffenheimer U17, der Zezelj angehört, führt derzeit die Gruppe A der DFB-Nachwuchsliga an. Der Flügelspieler hat mit zwölf Treffern und elf Vorlagen in zwölf Einsätzen einen gehörigen Anteil daran. Der gebürtige Mannheimer lief seit seinem Debüt im November 2024 auch dreimal für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf. Der 'Kicker' zufolge gilt der Youngster, der sowohl die deutsche als auch die serbische Staatsbürgerschaft besitzt, bundesweit als eines der größten Talente seines Jahrgangs 2008. Der Vertrag des 16-Jährigen mit der TSG läuft noch bis zum Sommer. Daher müssten die Kraichgauer auf eine Ablösesumme verzichten. Laut 'Kicker' könnte nicht mehr als eine sechsstellige Ausbildungsentschädigung dabei herausspringen. Der Abgang des Talents wäre das zweite vielversprechende Eigengewächs, das die TSG innerhalb weniger Wochen abgeben muss. Im Januar war bekannt geworden, dass sich Mittelfeldspieler Tim Bischof im Sommer dem FC Bayern anschließt.





Vfb Stuttgart Hoffenheim Neno Zezelj Transfer Talent Bundesliga U19

