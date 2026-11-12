VfB Stuttgart: Luca Jaquez fällt wegen Rippenbruch und Muskelprobleme lange aus

VfB-Verteidiger Luca Jaquez verpasst die Länderspiele und die ersten Spiele nach der Pause. Erleidet Rippenbruch und hat Muskelprobleme.

VfB Stuttgart muss in der kommenden Zeit auf einen seiner Leistungsträger in der Abwehr verzichten. Der 23-jährige Verteidiger Luca Jaquez hat sich zwei Rippen angebrochen. Diese Verletzung führt dazu, dass er erneut ausfällt und nicht mehr für den Verein zur Verfügung steht. Der genaue Zeitplan für seine Rückkehr ins aktive Mannschaftstraining ist derzeit noch unklar.

Verletzungsgrund und Länderspiel-Absage

Die Absage für die anstehenden Länderspiele der Schweizer Nationalelf erfolgte bereits vor dem Eintritt der Rippenverletzung. Jaquez hatte seinem Trainer Murat Yakin mitgeteilt, dass er nicht teilnehmen wird. Die Spiele in Slowenien am 13. November und gegen Schottland am 16. November entfallen für ihn daher endgültig. Jaquez wollte die Länderspielpause nutzen, um seine körperliche Verfassung zu verbessern.

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Hintergrund dieser Entscheidung waren muskuläre Probleme, die den Spieler bereits zuvor für fast zwei Monate vom Platz ferngehalten hatten. Der Fokus lag für den Abwehrspieler darauf, nach den körperlichen Schwierigkeiten wieder vollständig fit zu werden. Die aktuelle Verletzung an den Rippen verschiebt diese Pläne nun weiter in die Zukunft. Trotz des Bruchs gibt es nach aktuellen Informationen keine starken Schmerzen.

Klinisches Bild und Trainingsplan

Das klinische Bild der Verletzung scheint zunächst weniger dramatisch zu sein, als es der Begriff des Knochenbruchs vermuten lässt. Luca Jaquez ist im Alltag kaum eingeschränkt. Aktuell befindet sich der Verteidiger in der Schweiz bei seiner Familie. Die medizinische Versorgung und die Genesung werden dort vor Ort betreut.

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Die Mannschaftsführung des VfB Stuttgart plant, den Spieler in der kommenden Woche langsam wieder ins Aufbautraining einzubinden. Dieser Schritt ist Teil des standardisierten Genesungsprozesses nach Rippenverletzungen. Es ist noch nicht absehbar, wie schnell dieser Prozess verläuft. Die Erfahrungen der Vergangenheit deuten darauf hin, dass Jaquez in diesem Bereich anfällig für Rückfälle oder verzögerte Heilungen sein kann.

Auswirkung auf die Bundesliga-Saison

Die Verletzung hat unmittelbare Konsequenzen für die anstehenden Bundesliga-Partien von VfB Stuttgart. Ein direkter Einsatz gegen Inter Mailand am 25. November ist aufgrund der Verletzungssituation nicht zu erwarten. Trainer Sebastian Hoeneß muss daher in der Defensive auf andere Lösungen zurückgreifen. Die genaue Dauer der Ausfallzeit bleibt ungewiss.

Die Unsicherheit bezüglich der Rückkehr von Luca Jaquez ist hoch. Der Spieler hatte in der Vergangenheit wiederholt unter Verletzungen gelitten. Diese Vorgeschichte erschwert eine präzise Prognose für die kommenden Wochen. Der Verein wird den Heilungsprozess täglich überwachen und die Rückkehr zeitnah bekannt geben, sobald eine sichere Einschätzung möglich ist.

Sportliche Leistung und frühere Eindrücke

Als Luca Jaquez noch auf dem Platz stand, überzeugte er durch seine körperliche Stärke und sein hohes Tempo. Seine Spiele waren durch souveränes und abgeklärtes Defensivspiel geprägt. Dies führte dazu, dass er sich bei Trainer Sebastian Hoeneß empfehlen konnte und in der Startelf Platz fand. Die Spiele, die er bestritt, konnte der VfB Stuttgart bis zu seiner erneuten Verletzung gewinnen.

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Ein letzter schmerzhafter Moment trat gegen Werder Bremen ein. Dort musste Jaquez verletzt vom Platz getragen werden. Diese Episode war der Auslöser für die damalige lange Pause, die nun durch die aktuelle Rippenverletzung erneut unterbrochen wird. Die Abwehrreihe von VfB Stuttgart steht vor der Aufgabe, die Leistungen des Ausgefallenen zu ersetzen. Die nächsten Wochen werden zeigen, wer die Lücke schließen kann.