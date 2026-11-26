Der VfB Stuttgart verliert bei Inter Mailand und rutscht in der Champions League weiter ab. Trainer Sebastian Hoeneß verteidigt seine taktischen Entscheidungen trotz der Pleite.

Der VfB Stuttgart hat die Champions League mit einer klaren 0:2-Niederlage beim AC Mailand begonnen und rutscht damit tief in die Tabellenkellergruppe. Nach diesem Ergebnis beträgt der Abstand zu den Playoff-Plätzen nur noch einen Punkt, was die Situation für das deutsche Team extrem angespannt macht. Der Wettbewerb war zu Saisonbeginn mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen noch als große Erfolgsgeschichte wahrgenommen worden, doch jetzt haben sich die Ligaprobleme des VfB, der aktuell auf Platz acht in der Bundesliga liegt, auch in der Königsklasse manifestiert.

Taktische Unsicherheit bei Trainer Sebastian Hoeneß

Immer deutlicher wird, dass Cheftrainer Sebastian Hoeneß, 44 Jahre alt, aktuell keine verlässliche Startelf findet, auf die er sich vollständig verlassen kann. Im Gegensatz zu den vergangenen Saisons, in denen der VfB oft durch eine feste Achse von Tor bis Sturm charakterisiert war, fehlt diese Struktur derzeit völlig. Im Mailänder San Siro saß Stammspieler und Kapitän Deniz Undav, 30 Jahre alt, zu Beginn des Spiels lediglich auf der Bank, was die personelle Unsicherheit im Angriff verdeutlichte.

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Im zentralen Mittelfeld trat ein Duo auf, das zuvor noch nie gemeinsam spielte: Der 19-jährige Yanik Spalt und der 26-jährige Nikolas Nartey. Auch in der Abwehr setzte Hoeneß auf eine dreierkettige Formation, nachdem Innenverteidiger Finn Jeltsch, 20 Jahre alt, beim Spiel am Samstag zuvor als Außenverteidiger aushelfen musste. Zudem wechselte Hoeneß zwischen Dennis Seimen, 20 Jahre alt, der bisher neun Spiele absolviert hat, und Fabian Bredlow, 31 Jahre alt, der auf acht Einsätze kommt. Diese ständige personelle Rotation verhindert den nötigen Zusammenhalt.

Hoeneß verteidigt Leistung trotz taktischer Fehler

Trotz der Niederlage äußerte sich Sebastian Hoeneß im Nachgang positiv über die Leistungen seiner Spieler. Er begründete die Aufstellung des neuen Mittelfeld-Duos damit, man wolle ein starkes Zentrum haben, um die Bälle zurückzugewinnen und mutig nach vorne zu spielen. Hoeneß glaubte, dass diese Strategie weitgehend aufgegangen sei und lobte die Jungs für eine großartige Leistung. Aus Sicht des Trainers lag das Problem nicht an der jüngeren Doppelsechs, die als frisch und motiviert wahrgenommen wurde.

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Allerdings wirkten sich die individuellen Fehler einzelner Akteure im entscheidenden Moment negativ aus. Der Stammspieler Angelo Stiller, 25 Jahre alt, fiel nach seiner Einwechslung besonders durch Passivität auf und lief den Gegenspielern oft nur hinterher. Ein konkretes Beispiel für diesen Fehler war das 0:2 in der 74. Minute, als Stiller den Inter-Stürmer Martinez einfach laufen ließ, ohne ihn angemessen zu decken. Dieser Moment symbolisiert die defensive Schwäche, die das Team aktuell plagt.

Konsequenzen für den weiteren Saisonverlauf

Trotz der schwachen Gesamtsaison und der aktuellen Krise stellt sich Sebastian Hoeneß konsequent vor seine Star- und Leistungsträger. Er schützt seine Spieler vor der Öffentlichkeit und betont, dass die Mannschaft bis zur letzten Minute alles versucht habe. In ihm bleibe ein positiver Eindruck, weil er eine mutige und couragierte Leistung gesehen habe. Hoeneß ist der Überzeugung, dass seine Mannschaft auf dem hohen Niveau gegen einen starken Gegner wie Inter Mailand absolut mithalten kann, was jedoch keine Punkte auf dem Konto bedeutet.

Die aktuelle Situation zwingt den VfB Stuttgart nun zu schnellem Handeln, da sich die Zeit für Fehler minimiert. Bereits am kommenden Samstag um 18.30 Uhr steht ein wichtiges Heimspiel auf dem Plan, das im Rahmen der Übertragung bei Sky stattfindet. Diese Partie wird entscheidend dafür sein, ob das Team die angesammelte Defizite wieder wettmachen kann oder ob der Rückstand auf die europäischen Plätze unüberwindbar wird.

Die medialen Reaktionen und die Analyse der Leistung zeigen, dass der VfB Stuttgart an der Marke nicht vorbeikommt. Die taktischen Experimente von Sebastian Hoeneß stoßen an ihre Grenzen, wenn die Spieler nicht die nötige Disziplin und Konstanz im defensiven Bereich zeigen. Die Zukunft im Wettbewerb hängt nun direkt von der Rückkehr zur stabilen Grundformation und der Rückkehr der Leistungsträger ab, um die einstige Dominanz im eigenen Stadion wiederherzustellen.