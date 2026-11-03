VfB Stuttgart Niederlage bei Galatasaray Achtelfinal-Quere

Der VfB Stuttgart verliert bei Galatasaray und verpasst die direkte Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League. Leroy Sané und Ilkay Gündogan saßen auf der Bank.

Der VfB Stuttgart hat sein fünftes Spiel in der Ligaphase der Champions League mit einer Niederlage beim türkischen Rekordmeister Galatasaray beendet und damit jede Chance auf eine direkte Qualifikation für das Achtelfinale verwirkt. Das Match war von Beginn an durch extreme Intensität geprägt und wurde von den Fans der Gastgeber mit erwartetem Höllenlärm begleitet. Trotz eines mutigen Starts vergab der VfB nach der Pause zahlreiche gute Chancen, um das Blatt noch wenden zu können, was die Tabellenposition der Schwaben erheblich erschwert.

Dramatischer Start mit Torverzicht und frühem Rückstand

Bereits in der achten Minute zeigte Leweling die erste klare Gefahr, traf nach einer Flanke jedoch nur den linken Pfosten, woraufhin der Ball über den rechten Pfosten und zurück ins Spielfeld sprang. Kurze Zeit später verlor der VfB schnell den Überblick in dem Angriffsstrom der Gastgeber. Batrakow nutzte eine verunglückte Abwehraktion präzise, um ins Tordreieck zu treffen, und drei Minuten später erhöhte der Russe erneut, indem er durch die Beine von Torhüter Fabian Bredlow schoss, der sich gegen Dennis Seimen durchgesetzt hatte.

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Bredlow konnte den nächsten Schuss des 21-Jährigen gerade noch parieren, während der VfB zusätzlich unter Druck geriet, als Atakan Karazor in der siebzehnten Minute vorzeitig ausgewechselt werden musste. Für ihn kam der 19 Jahre alte Österreicher Yanik Spalt auf das Feld, der dazu beitrug, dass die Stuttgarter sich zumindest langsam wieder im Spiel fingen und etwas Ruhe in die Offensive brachten.

Fehlende Effizienz verhindert Wende trotz gleicher Augenhöhe

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel ruppig und zerfahren, doch bewegte sich der VfB nun endlich auf Augenhöhe des erkennbar bemühten Galatasaray, um den Rückstand wettzumachen. An der Effizienz hapelte es jedoch wie so oft in dieser Saison drastisch. Chris Führich schlenzte in der fünfundfünfzigsten Minute in einer guten Situation am Tor vorbei, was den Frust über die vielen vergebenen Möglichkeiten noch weiter erhöhte.

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Die Niederlage schmälert die Chancen auf die direkte Qualifikation erheblich, da der VfB nach zuvor zwei Siegen und einem Unentschieden nun aufholen muss. Bei diesem Auftritt gegen den Rekordmeister der Türkei saßen die ehemaligen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan lediglich auf der Bank und waren nicht im Kader für das Spielfeld vertreten, was die strategische Aufstellung der Gastgeber unterstrich.

Ausblick auf das letzte Gruppenspiel zu Hause

Das fünfte Spiel in der Ligaphase steht bereits fest, doch der VfB muss nun mit einer schwierigen Situation im Achtelfinale-Fieber rechnen. Am 25. November bestreitet der Verein sein nächstes Match zu Hause, was die letzte Gelegenheit darstellt, sich noch für die Hauptrunde zu qualifizieren oder zumindest die nächste Runde als Gruppenzweiter oder Drittplatzierter zu erreichen.

Die verpasste direkte Qualifikation bedeutet, dass der VfB Stuttgart nun die Play-offs oder ein mögliches Weiterkommen über die Gruppenphase hinaus mit mehr Druck bestreiten muss. Die Leistung zeigte Resilienz gegen den Lärm, aber die Torgefährlichkeit fehlte in den entscheidenden Momenten, was im europäischen Fußball oft den Unterschied zwischen Weiterkommen und Aus macht.