Der VfB Stuttgart leidet unter einer schweren Torflaute. Trainer Sebastian Hoeneß fordert vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt endlich Ergebnisse, da Top-Stürmer Deniz Undav und Dzenan Pejcinovic nicht treffen.

Die offensive Torkrise beim VfB Stuttgart hat ein kritisches Ausmaß erreicht, das die Mannschaft in der aktuellen Bundesliga-Saison in Bedrängnis bringt. In den vergangenen beiden Pflichtspielen, einem 0:2-Auswärtssieg in Mailand sowie dem torlosen Unentschieden bei der Sportunion Schalke 04, blieb die StuttgarterElf ohne eigenes Treffererlebnis. Diese Phase markiert einen deutlichen Einbruch in der Effizienz des Teams, das in der Vergangenheit für eine solide Offensivstärke bekannt war.

Das letzte Tor für den Verein erzielte der 29-jährige Verteidiger Maximilian Mittelstädt beim 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen. Dieses Ereignis liegt nun 263 Minuten zurück, was bedeutet, dass in den letzten vier Auftritten der VfB nur ein einziges Mal den Ball im gegnerischen Netz platziert hat. Trainer Sebastian Hoeneß, 44, zeigte sich in den jüngsten Äußerungen gegenüber DAZN zwar geduldig, betonte jedoch die Frustration der Spieler. Hoeneß bezeichnete die Situation als verhext, da man zwar klare Chancen kreiert, aber der Ball einfach nicht über die Linie gehe.

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Offensive Stagnation vor dem Samstagsspiel

Am Samstagabend steht die nächste Herausforderung an, wenn der VfB Stuttgart um 18.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt im Park stadium aufläuft, das Spiel wird exklusiv von Sky übertragen. Die Erwartungshaltung ist klar: Die Mannschaft muss erneut in Torchancen kommen, doch dieses Mal zählt zwingend auch das Ergebnis. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache, die unter Druck setzt und keine Ausreden mehr zulässt. Die letzte Partie war lediglich ein 0:0, was die Notwendigkeit einer offensiven Wende unterstreicht.

Bei den Schlüsselspielern sieht die Lage jedoch düster aus. Der 30-jährige Deniz Undav, der in der vergangenen Saison als Toptorjäger agierte, befindet sich aktuell in einer kompletten Formtalfahrt. Er hat in dieser Saison zwar zwei Tore erzielt, doch keins davon in der Bundesliga. Auch sein Sturm-Partner Dzenan Pejcinovic, 21, liefert keine Lösungen ab. Der Angreifer, der im Sommer für 25 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum VfB kam, wartet seit seiner Hattrick-Leistung gegen den Drittligisten FC Rostock im ersten Pokalrunden-Auftritt auf seinen nächsten Treffer.

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Dieses Erfolgserlebnis liegt bei Pejcinovic bereits über drei Monate zurück, was die Anspannung im Kader weiter erhöht. Einzig Ermedin Demirovic, 28, hält den Ruf aufrecht, in Normalform zu sein. Der bosnische Nationalstürmer hat bisher bereits neun Tore erzielt. Dennoch muss auch er seit vier Partien auf sein nächstes Tor warten, was die ohnehin schon schmale Auswahl an torgefährlichen Akteuren im Sturm weiter einschränkt.

Defensive Schwächen auf der rechten Seite

Wenn vorne kein Sieg durch Tore einfällt, muss die Defensive auf höchstem Niveau stehen, um Punkte zu retten. In den letzten beiden Bundesligaspielen gelang dies grundsätzlich, doch wackelte die Abwehr in Mailand wiederholt, insbesondere auf der rechten Seite. Stamm-Rechtsverteidiger Josha Vagnoman, 25, präsentierte in den letzten Auftritten eher unglückliche Leistungen, die die Stabilität des Teams gefährdeten.

Sein Ersatzmann Lorenz Assignon, 26, ist aktuell gar nicht in Form, was Trainer Hoeneß vor eine komplexe Taktikfrage stellt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Trainer gegen die Eintracht Frankfurt mit Finn Jeltsch, 20, oder Luca Jaquez, 23, einen gelernten Innenverteidiger auf der rechten Außenbahn auflaufen lässt. Diese personelle Umstellung zielt darauf ab, die defensive Solidität wiederherzustellen, während die Offensive unter Hochdruck steht, den Tor-Bann zu brechen und die Frustration der Fans und des Trainerteams abzubauen.